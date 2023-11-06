這檔中小基金從高點進場仍創唯一雙位報酬　今年績效近五成奪冠

台股自 6 月高點以來已下挫逾 7%，但在主動式基金經理人的專業選股操作下， 16 檔台股中小型基金仍有近半數維持正報酬，其中，統一中小基金是唯一一檔績效雙位數者；拉長時間來看，統一中小基金今（2023）年累積報酬也以近五成居冠，穩坐同類型台股基金雙冠王寶座。

隨著美債殖利率攀升、以巴地緣政治惡化等利空夾擊，外資倒貨台股不手軟，連續四個月賣超台股，成為加權指數自高點以來跌 7.18% 的元凶。儘管台股自 6 月中收盤創高後一路反轉，但因為大舉從權值股提款，資金流向中小型股，讓 OTC 指數跌 6.15% 表現勝過加權指數，台股中小型基金也跟著抗跌。

據 CMoney 統計，自 6 月高點以來，台股基金同步陷入回檔修正，但 16 檔台股中小型基金裡仍有 7 檔賺錢，統一中小基金績效達 11.75%，是唯一一檔強勢保有雙位數報酬者。

再觀察今年初至 10 月底，統一中小基金累計投報率達 47.43%，不但遠優於加權指數的 13.18%、櫃買指數的 16.25%，更是同類型績效王，大勝 28.97% 的平均表現。

統一投信表示，台股已修正到中性價位，美國升息到頂，但未降息前，個股將快速輪動，預期今年第四季到明年第一季的台股將走大箱型整理行情。而長線趨勢不變，AI 從雲端（Cloud）下凡走向終端 (Edge），AI 手機、AI PC 將貫穿未來幾年的科技焦點，現在適逢箱型底部區間，正是長線布局的最佳時機。

16 檔中小基金今年報酬率比一比