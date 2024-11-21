看好川普上任後美國大好 晶華潘思亮高喊：台灣會更好

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-21 23:52

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連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 董事長潘思亮今 (21) 日指出，美國新任總統川普上任後，台灣更顯得重要性，地位越來越重要，而因為地緣政治關係，台灣反而有機會吸引更多學生來台灣學中文，台灣的觀光不是只有觀光，還有很多面向的發展空間。

潘思亮認為，川普上任後美國會大好，而基本上台灣和美國的運勢連動，美國好，台灣會更好。

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潘思亮也提到，今年國人出國旅遊已到高峰，明年國旅有望回穩，看明年晶華表現會較今年好。

潘思亮再度呼籲，各行業都在缺工，建議政策開放更多的學生來台，以外籍學生來補人力缺額。

聖誕佳節即將到來，台北晶華酒店今日率先為矗立在酒店中庭的三層樓高聖誕樹舉辦點燈儀式，並推廣 11 月 30 日在飯店前方時尚廣場所舉辦的「星級主廚慈善市集」活動，在歐洲學校兒童合唱團的美妙歌聲以及耶誕老公公溫暖的祝福聲中，傳遞聖誕祝福與希望。