設備廠聯策科技今掛牌上市 蜜月行情甜大漲46%

PCB、半導體及智動化設備廠聯策科技 (6658-TW) 今 (2) 日以 28 元掛牌上市，盤中最高價達 41 元，漲幅 46.42%，聯策科技看好，下半年業績將優於上半年。

聯策科技以科技類股申請上市獲准，包括迅得 (6438-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 都是重要股東。

聯策 2023 年上半年營收 6.05 億元，毛利率 24.11%，稅後純益 1159 萬元，每股純益 0.39 元。聯策認為，下半年業績將優於上半年，且在半導體及 PCB 產業推進智慧製造的有利環境下，明年可望再登高。

同時，聯策科技看好，台系 PCB 廠大量赴泰國、越南等國家設立新廠，最快 2024 年第四季起帶來需求。

聯策致力於電子產業產品技術的智慧製造整合，以「AVRIOT」品牌，提供客製化設備，並於自製設備或客戶既有設備進行影像 AI 及數據 AI 等應用，使設備資料橫向串聯上傳，並整合為分析 / 利用的數據，此 PCB 智慧製造技術為台灣領先，而智慧製造應用領域已漸漸從半導體擴展至 PCB 產業。

聯策於 2002 年成立初期以設備代理，逐步發展自有技術雙向深耕，並聚焦於「AI 機器視覺應用」與「高階自動化智慧製造」做為營運發展主軸，目前主要三大產品線包括 AI 機器視覺設備、濕製程智慧化及生產智動化產品。