科定新品發表會 創新「環保美耐板」業績將躍史上高峰

堅持健康無毒的科定企業 (6655-TW)，邁入第 21 個年頭並致力於開發環保綠建材，於 10 月中旬舉辦革命性產品「環保美耐板」新品發表會，由董事長曹憲章率領高階主管、以及孟德強設計總監（上騰室內設計）、杜永承設計總監（果多空間設計）共襄盛舉。

科定企業董事長曹憲章分享最新營運展望，並期待新品環保美耐板創年營收 10 億元里程碑。（圖：科定企業提供）

科定新品「環保美耐板」正式上市前，已在市場上引起熱烈討論及關注，曹憲章董事長表示，市售美耐板施工方面存在許多無法改善的問題，而環保美耐板具備無毒健康原料及產品特色優勢，相信會深受設計師喜愛。

此外，科定也分享最新營運展望：「時代推進需要創新變革，淘汰不合時宜的產品，好比近年來環保意識抬頭，電動車已經成為新主流趨勢，油電車將漸被取代；環保美耐板在研發過程顛覆傳統技術，克服施工問題，成為市售美耐板的進化版。

科定打造「無黑邊、可彎曲、無限高」的環保美耐板，瞄準市場取代傳統。（圖：科定企業提供）

科定本次新品發表會最大亮點，是由資深產品經理帶來環保美耐板詳細介紹，其中最具競爭力的優勢之一為全品項透心，解決斷面銜接處容易產生黑邊黑線的困擾，直接瞄準設計痛點；不僅如此，科定有備而來，打造「可彎曲、無限高」的環保美耐板更是值得取代傳統美耐板易脆裂、不具彈性及彎曲程度有限等問題，讓設計師的作品不再因材料而侷限。

為滿足多樣裝潢風格，推出 210 款豐富色系選擇，且震撼業界的是全品項透心，減少接縫處斷層、提升空間整體質感；科定嚴格把關所有細節，擁有超擬真木紋印刷技術，開發特色異材質，如裝潢常用的石紋、清水模、金屬等，另也有膚感及砂感純色可以選擇。

環保美耐板推出 210 款豐富色系，除了經典的擬真木紋，以及裝潢常用的石紋、清水模、金屬等，另有膚感及砂感純色供選擇。（圖：科定企業提供）

科定對於環保美耐板從板材結構到表面塗層的實力相當有信心，重新賦予美耐板新定義並期待傲人業績表現，強勢攻佔板材市場，成為龍頭美耐板品牌的代名詞。

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KD「環保美耐板」全方位優勢整理：

環保健康無毒

無黑邊黑線

全品項透心

高度無限制

可彎曲成弧

美工刀修邊

木紋高擬真

不易崩角

【裝潢用 KD，健康又安心】

* 科定企業為環保健康建材商，自產自銷 MIT 品牌，榮獲台灣精品獎肯定，環保無毒建材銷售至國內外的室內裝潢空間、

飯店、公設建案等，為國際產業的領導品牌。

* 官方網站：https://www.twkd.com/tw