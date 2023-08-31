PCB及半導體設備廠聯策科技 暫訂以每股35元在Q4上市掛牌

設備廠聯策科技 (6658-TW) 上市案已獲台灣證交所通過，預計將於今 (2023) 第四季掛牌上市，公司今 (31) 日暫訂以每股 35 元掛牌，此一價格與今天聯策科技在興櫃的最後成交價 50.1 元還有 43.14% 的價差。

以科技類股申請上市獲准的聯策科技，包括迅得 (6438-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 都是其重要股東，其中，迅得以換股持有聯策 9.96% 股權，臻鼎持有 8.12%。

聯策目前股本 3 億元，致力於電子產業產品技術的智慧製造整合，以「AVRIOT」品牌，設立相關專門研究發展部門，搭配逾 20 年光學視覺應用技術，相關技術方案已陸續在客戶端開花結果。

PCB 產業智慧製造難度在於製程眾多，包括鑽孔、曝光、電測、視覺應用、線路檢測、外觀檢測等，完整生產流程需經過上百站設備，智慧製造橫向串聯難度取決於製程多寡及設備異同程度。

聯策科技同時具有機器視覺檢測、濕製程設備等多樣領域布局，進而做到智慧製造橫向串聯優勢，因此，不論何種製造產業都可依此運用聯策利基快速切入，因此聯策公司客戶群除既有 PCB 廠商外，目前也已切入半導體供應產業鏈。

聯策 2022 年營收 16.03 億元，毛利率達 25.27%，稅後純益 1.19 億元，每股純益 3.97 元，今年上半年受景氣衰退影響，客戶雖購置設備意願下降，但藉此時機進行整廠生產流程改造優化，聯策 2023 年上半年營收 6.05 億元，毛利率 24.11%，稅後純益 1159 萬元，每股純益 0.39 元。