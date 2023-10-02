聯策科技擬於11月上旬上市掛牌 明召開業績發表會

PCB、半導體及智動化設備廠聯策科技 (6658-TW) 上市案已獲台灣證交所通過，預計將於今 (2023) 11 月上旬掛牌上市交易，明 (3) 日召開上市前業績發表會，公司看好 2023 年下半年的業績表現將優於上半年，同時，台系 PCB 廠大量赴泰國、越南等國家設立新廠最快於 2024 年第四季起帶來需求。

以科技類股申請上市獲准的聯策科技，包括迅得 (6438-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 都是其重要股東，以聯策目前股本 3 億元計算，迅得持有聯策 9.96% 股權，臻鼎持有 8.12%。

2022 年聯策營收 16 億，毛利率達 25%，EPS 則達 3.97 元，雙創新高，今年上半年受景氣衰退影響，客戶雖購置設備之意願下降，但藉此時機進行整廠生產流程改造優化，故上半年，聯策在生產智動化領域也大有斬獲，智動化的營收比重，由去年的 20.25% 大幅成長至將近 30%。

聯策 2023 年上半年營收 6.05 億元，毛利率 24.11%，稅後純益 1159 萬元，每股純益 0.39 元。聯策認為， 2023 年下半年的業績表現將優於上半年，並且在半導體及 PCB 產業推進智慧製造的有利環境下，在 2024 年可望再登高。

聯策致力於電子產業產品技術的智慧製造整合，以「AVRIOT」品牌，提供客製化設備，並於自製設備或客戶既有設備進行影像 AI 及數據 AI 等應用，使設備資料橫向串聯上傳，並整合為分析 / 利用的數據，此 PCB 智慧製造技術為台灣領先，而智慧製造應用領域已漸漸從半導體擴展至 PCB 產業。

聯策於 2002 年成立初期以設備代理，逐步發展自有技術雙向深耕，並聚焦於「AI 機器視覺應用」與「高階自動化智慧製造」做為營運發展主軸，目前主要三大產品線包括 AI 機器視覺設備、濕製程智慧化及生產智動化產品。

聯策同時具有機器視覺檢測、濕製程設備等多樣領域布局，具備智慧製造的製程橫向串聯優勢，因此，不論何種製造產業皆可依此運用聯策利基快速切入，因此聯策客戶群除既有 PCB 廠商外，目前也已切入半導體供應產業鏈，預計第四季交貨，未來也將提供更多半導體前後段設備。

聯策今天在興櫃的最後成交價爲 50.7 元。