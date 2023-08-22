PCB及半導體設備廠聯策科技上市IPO審議過關 擬Q4掛牌

元富證券主辦輔導的設備廠聯策科技 (6658-TW) 今 (22) 日通過台灣證券交易所董事會核准上市，預計將於今 (2023) 第四季掛牌上市。包括迅得 (6438-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 都是聯策科技的重要股東，其中，迅得以換股持有聯策 9.96% 股權，臻鼎持有 8.12%。

聯策目前股本 3 億元，致力於電子產業產品技術的智慧製造整合，以「AVRIOT」品牌，設立相關專門研究發展部門，搭配逾 20 年光學視覺應用技術，相關技術方案已陸續在客戶端開花結果。

聯策於 2002 年成立初期以設備代理和發展自有技術雙向深耕，並逐漸聚焦於「機器視覺應用」與「高階自動化智慧製造」做為營運發展主軸，目前為國內相關技術領導廠商，目前主要三大產品線包括 AI 機器視覺設備 (以機器取代人工即時檢測出 PCB 製程生產時所產生之缺陷再以 AI 技術提升效率，該技術也同時跨入晶圓檢測機器視覺應用)、濕製程智慧化 (聯策提供設備同時導入在線式藥水監控與自動添加功能，及時提升生產效率及智慧品質控管) 以及生產智動化產品 (透過橫向串聯將各廠牌設備資訊串接，並就相關重要數據完成蒐集，並進階加以運用與生產管理依據)。

PCB 產業智慧製造難度在於製程眾多，包括鑽孔、曝光、電測、視覺應用、線路檢測、外觀檢測等，完整生產流程需經過上百站設備，智慧製造橫向串聯難度取決於製程多寡及設備異同程度。聯策科技同時具有機器視覺檢測、濕製程設備等多樣領域布局，進而做到智慧製造橫向串聯優勢，因此，不論何種製造產業都可依此運用聯策利基快速切入，因此聯策公司客戶群除既有 PCB 廠商外，目前也已切入半導體供應產業鏈。

聯策 2022 年營收 16.03 億元，毛利率達 25.27%，稅後純益 1.19 億元，每股純益 3.97 元，今年上半年受景氣衰退影響，客戶雖購置設備意願下降，但藉此時機進行整廠生產流程改造優化，聯策 2023 年上半年營收 6.05 億元，毛利率 24.11%，稅後純益 1159 萬元，每股純益 0.39 元。