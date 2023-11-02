慧榮看旺Q4優於往年 營收季增幅估上看15%

慧榮科技 (SIMO-US) 第三季營收優於財測預期，展望本季，總經理苟嘉章表示，受到通路庫存趨於正常等因素帶動，第四季營收季增幅可望優於往年表現，達 10-15%。

慧榮第三季營收 1.72 億美元，季增 23%，超過原先預期的高標，年減 31%，毛利率 42.5%，稅後純益 2106 萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證 (ADS) 盈餘 0.63 美元(約新台幣 20 元)。

慧榮指出，主要產品線營收與上季相比，第三季 SSD 控制晶片成長 5-10%，eMMC/UFS 控制晶片大幅成長 100-105%，SSD 解決方案則微幅減少 5-10%。

苟嘉章表示，第三季通路庫存水位已回復正常，OEM 訂單也在預期的節日需求旺季前加速成長。SSD 控制晶片營收持續成長，同時 eMMC/UFS 控制晶片營收也復甦。

展望未來，苟嘉章表示，預期第四季業務將持續復甦，主要受惠通路庫存逐漸正常化、OEM 需求進一步提升帶動，使第四季營收季增幅優於以往表現。

苟嘉章指出，今年初以來，下單模式與能見度已明顯改善。隨著庫存水位趨於正常，加上已取得眾多設計案，已為 2024 年成長做好準備。

慧榮預估，第四季營收將介於 1.9-1.98 億美元間，較第三季成長 10-15%，毛利率介於 42.5-43.5% 間。

針對與美商邁凌科技間有關違反合併協議爭議，慧榮科技已向新加坡國際仲裁中心提起仲裁要求，除要求邁凌支付 1.6 億美元的終止費，也包括賠償因其蓄意重大違反合併協議所產生的利息、成本和對慧榮產生的重大損害等。