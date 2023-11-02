美股重點新聞摘要2023年11月02日

今日操盤前瞻

美股財報 (11/1 盤後)：高通 (QCOM)、PayPal(PYPL)、Airbnb(ABNB)

英國、挪威、巴西央行利率決議

美股財報 (11/2 盤前)：星巴克 (SBUX)、Shopify(SHOP)

美國上周失業金數據、9 月工廠訂單

一文掌握 Fed 重點決策：鷹派暫停、未考慮降息、關注長債殖利率攀升

聯準會 (Fed) 週三 (1 日) 宣布，將基準利率走廊維持在 5.25% 至 5.5% 區間，是本輪升息周期首見連續 2 個月不升息的情況，聯準會主席鮑爾在記者會上強調，再次暫停升息不代表未來很難再升息，凸顯聯準會持續「鷹派暫停」策略，力保未來升息的選項。閱讀全文...

Fed 11 月、9 月聲明比一比：上修經濟成長評估、暗示殖利率上升疑慮

美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (2 日) 凌晨 2 點公布貨幣政策決議，聯邦基金利率 (FFR) 目標區間維持在 5.25-5.50%，且持續縮減資產負債表。閱讀全文...

美國長債標售金額低於市場預期 為何鼓舞美債、美股？

美國財政部周三 (1 日) 宣布，下季再融資操作的長期公債發行規模共 1120 億美元，略低於華爾街預期，令人期待債券供給大增的情況即將告終，成為激勵當天美國股債市上漲的因素。閱讀全文...

高通本季財測亮麗 手機晶片不景氣終於緩解 盤後漲逾 3%

高通上季營收獲利優於市場預期，是手機晶片銷售重挫終於開始緩解的跡象，加上與蘋果延續合作關係，幫助本季交出亮麗的財測，周三 (1 日) 盤後股價應聲上漲逾 3%。閱讀全文...