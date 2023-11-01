紐西蘭第3季失業率升至兩年新高 薪資成長放緩

紐西蘭第 3 季失業率升至兩年來最高，薪資通膨放緩，顯示央行升息正在削弱勞動市場。

紐西蘭統計局周三表示，失業率從第二季的 3.6% 攀升至 3.9%，符合經濟學家的預期，這是自 2021 年第二季以來的最高水準。

就業人數較前三個月下降 0.2%，未達到經濟學家小幅成長的預期，而年度薪資通膨率則回落至 4.1%。

紐西蘭創紀錄的移民湧入，有助於緩解勞動力短缺，並降低薪資上漲壓力，而較高的借貸成本正在抑制需求。央行已經暗示，當前的升息幅度預計足以抑制通膨，但一些經濟學家認為，央行將被迫恢復緊縮政策，以控制物價壓力。

數據公布後，紐西蘭元兌美元下跌，威靈頓上午 11 點 27 分，紐元報 58.07 美分，低於先前的 58.24 美分。

奧克蘭 Kiwibank 資深經濟學家 Mary Jo Vergara 表示，失業報告「進一步證明不需要進一步升息」， 「紐西蘭央行應該對今天的就業數據感到安慰。 貨幣政策正在發揮作用。」

政府公布數據顯示，非政府工作人員的正常時間薪資年增 4.1%，增幅低於上一季的 4.3%。 在與護士和教師等工人達成多項薪資協議後，中央政府部門的平時工資每年上漲 5.5%。

非政府工作人員的平均每小時收入，較前一季成長 2%，較去年同期成長 7.1%。 這比去年第三季創紀錄的 8.6% 有所下降。

全年就業成長率為 2.4%，低於經濟學家預期的 3.2%，且較上一季的 4.1% 放緩。參與率從創紀錄的 72.4% 降至 72%。