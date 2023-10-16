半導體需求觸底跡象浮現 南韓Nand Flash出口1年來首次成長

最新數據顯示，南韓 Nand Flash 出口 1 年來首次成長，進一步說明半導體需求低迷正在觸底。

南韓科學技術資訊通信部周一 (16 日) 公布，9 月份 Nand Flash 出口年增 5.6%，相較之下，8 月為年減 8.9%。記憶體晶片市場的另一個重要組成 DRAM，儘管仍然年減 24.6%，但也遠低於 8 月份的年減 35.2%。

記憶體晶片是南韓出口的主要動力，南韓嚴重依賴全球對科技產品的需求。 雖然 Nand Flash 的利潤不如 DRAM，但其無需電源即可保留數據的能力，使其成為記憶卡、數位相機和其他便攜式設備等設備生產商的熱門選擇。

南韓決策者將希望寄託在晶片需求的復甦上，因為他們希望在全球利率預計將在更長時間內保持較高水準，並拖累整體消費的情況下支撐經濟成長。三星電子和 SK 海力士控制著全球記憶體市場的主要份額，而日本晶圓和設備供應商，預計也會從半導體銷售的復甦中受益。

數據顯示，9 月份南韓對中國的半導體出口總額仍低迷，較去年同期下降 22.7%。 對歐盟的出口量增加 56.5%，而對美國的出口量則下降 30.5%。

整體來看，南韓 9 月份 ICT 產品總出口額為 181 億美元，年減 13.4%，創下自去年 10 月以來最小的年率降幅。 自去年 7 月開始，韓國 ICT 出口一直呈下降趨勢，但在今年 4 月份下降 35.9% 後，最近幾個月的下降速度有所放緩。