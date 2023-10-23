南韓早期出口數據成長 預示全球需求復甦

南韓早期出口數據一年多來首次恢復成長，這被視為全球需求復甦的初步跡象，為監控全球商業健康狀況的投資者和政策制定者打了一劑強心劑。

南韓海關總署周一 (23 日) 公布數據顯示，10 月前 20 天的每日平均出貨量年增 8.6%，這是自去年 9 月以來，首度出現年率增長。

南韓比許多經濟體更早發布數據，而且由於他們在全球供應鏈和科技領域的關鍵地位，其出口數據受到密切關注，以便更早了解世界貿易軌跡。周一公布的增長數據是一個積極的跡象，表明世界貿易在全球經濟放緩後開始恢復活力。

有鑑於南韓經濟嚴重依賴外部需求來推動成長，這一成長對他們來說。也被視為一個令人鼓舞的信號。首爾決策者近幾個月表示，整月出口有望在年底前恢復年率增長。如果如十月份早期數據所暗示，這將支持更強勁的經濟成長。

作為南韓最大搖錢樹的半導體銷量，在新數據也出現反彈，特別是 NAND flash 記憶體。

Yuanta Securities 經濟學家 Jeong Wonil 表示，晶片價格的反彈帶動了出口的反彈。 「明年我們可能會看到高成長、高利率和高通膨的奇怪經濟局勢。」

與此同時，南韓央行周一引用上個月 DRAM 價格一年半以來的首次上漲，強調當前半導體需求的復甦，以及明年將繼續增強的市場樂觀情緒。央行重申，將繼續關注透過緊縮政策穩定通膨。