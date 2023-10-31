投資人搶買美債ETF 這檔加碼申請近200億元募集額度

美國公債殖利率持續飆升，吸引美債 ETF 買氣爆棚，即使目前處在債市偏空氣氛中，投資人積極逢低布建部位，統一美債 20 年 ETF(基金配息來源可能為收益平準金)( 00931B-TW) 原申請 195 億元額度，掛牌不到一季，規模已逼近上限，統一投信今 (31) 日指出，已於 10 月 30 日送件申請追加募集 195 億元，預計再掀一波搶買潮。

統一美債 20 年 ETF 入手價一張僅 1 萬多元，小資族能透過 00931B 輕鬆卡位長天期美債投資，統一投信指出，投資人看好美債長線鎖利優勢，趁機累積部位，相較成立時受益人數 1.9 萬人，截至 10 月 27 日止，已攀升至 6.58 萬人，成長 2.46 倍。

統一美債 20 年 ETF 基金經理人許雅惠說明，通常地緣政治會驅動資金湧向避險資產，因此，在以巴衝突發生初始，美債殖利率確實呈現下滑，但近期市場還關注地緣政治的惡化，是否導致二次通膨也是焦點，使反映經濟與通膨前景的長天期殖利率升幅大於短天期殖利率。

許雅惠進一步指出，近期以放空債券聞名的對沖基金債券天王艾克曼 (Bill Ackman) 透露，已回補做空長天期美國公債的部位，被視為債券殖利率飆升近尾聲的訊號，預期有利債券後市。