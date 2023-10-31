裕民喜迎巴拿馬型新船下水 徐旭東親赴日本接船

散裝航商裕民 (2606-TW) 新建造 99,990 載重噸超巴拿馬極限型 (Post Panamax) 散裝貨輪「裕群輪」(M.V. “Cemtex Unity”) 今 (31) 日在日本長崎香焼船廠舉行命名接船儀式，遠東集團董事長徐旭東親自赴日接船。

裕民說明， 裕群輪船長 235 公尺，船寬 40 公尺，載重噸 99,990 公噸，由大島造船廠建造，是裕民 99,990 載重噸 Post Panamax 系列中的第 4 艘。

裕群輪不僅超前國際海事組織 (IMO) 船舶效率設計指數 (Energy Efficiency Design Index, EEDI) 第三階段的要求，相較同樣載重噸船舶節能 33%，也加裝裕民開發的 FSM(Fleet Safety Management) 船舶管理平台，可透過船聯網將船舶運行及氣象數據，同步傳送回岸端分析與監控，進一步提升船舶能效。

FSM 船舶管理平台已取得日本 NK、挪威 DNV、台灣 CR、美國 ABS 等船級社的智能船舶 (SMARTShip Notation) 認證，也獲得新加坡海事局海事安全大獎殊榮。

裕民強調，船舶大型化後，單位貨載耗油和操作成本相對降低，又針對船舶節能減排採取低速航行的特性，可更進一步降低油耗，增加競爭優勢。

「國際海事組織」(IMO) 日前召開海洋環境保護委員會議，決議加強溫室氣體排放管制措施，明確要求 2030 年船舶使用的能源至少 5% 近零，2050 年從原本碳排減 50% 目標，改為更嚴格的溫室氣體淨零排放 (Net-zero GHGemissions)，船東營運成本將因此大幅拉高。

裕民目前船隊總噸位數有 94% 屬環保船，遠高於市場平均數 35%，船齡平均 5.9 年，也遠較散裝船市場平均 11.9 年低，裕民指出，環保和年輕是船隊的兩大競爭優勢。

裕民目前擁有 Capesize、Panamax、PostPanamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪 (VLCC)、超大型礦砂船 (VLOC) 和海洋風電人員運輸船 (CTV) 等船型，自有船隊加上合資和在建船舶，船隊合計達 72 艘，總載重噸位為 877 萬噸，海外設有新加坡及香港、廈門等子公司，國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運公司。