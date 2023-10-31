現金類投資不再稱王 防禦股日漸看俏

自從美國聯準會 (Fed) 開始抗通膨以來，美股大跳水，投資者偏愛現金類投資，但如今現金的吸引力逐漸消失，讓特定類股看起來更加誘人。

根據美銀，自 2022 年初以來，該行私人客戶資金已有超過 800 億美元淨流入短期公債基金，主因 Fed 調升短期利率，導致短期公債殖利率飆升，迫使銀行提供更高的存款收益率。

一個月期公債殖利率有時飆升至 5.3% 左右，接近 2007 年以來的最高水準，遠高於近期通膨率，使其極具吸引力。畢竟，股價隨時可能下跌，投資高收益的公債令人安心。

因此，現金類投資在大眾的投資組合中占比升高，目前美銀私人客戶投資組合中現金的平均比率約為 13%，高於 2022 年初的 10% 左右。從歷史上看，一旦投資組合中現金占比如此之高時，就會準備下降。

市場傾向現金類投資時，股市會遭受重創，S&P 500 指數仍較 2022 年初創下的歷史高點低 13%，該時點數月後 Fed 便開始升息以抗通膨。

美銀客戶的股票配置已從近期高峰 66% 降至約 58%。該比率鮮少低於 56%，除非極端事件期間，例如 2020 年初因疫情封城而限制居家等。

關鍵在於，現在大眾擁有大量現金、減少的股票，情況似乎即將發生逆轉。部分原因是，隨著現金利息湧入，投資者必須決定如何處理這些錢，考量到貨幣政策的前景，或許股票是其中一條出路。

流入現金類投資的資金已在減少中，上周短期公債基金的淨流入略低於 20 億美元，該數據自 2022 年觸及近 100 億美元的峰值以來一直在下降。

反觀股市，由於經濟出現放緩跡象，加上通膨下降，令 Fed 一年內降息的可能性上升，未來幾個月的股市表現可能會很好。

股市渴望看到通膨下降與降息，根據 Evercore 數據，在緊縮週期最後一次升息後，S&P 500 指數每月平均年化收益率為 9.5%，相當於每月實際漲幅為 0.8%。

當經濟受到威脅時往往會降息，因此「防禦性股」通常在此時期表現最好。投資者可考慮通訊服務股，例如 AT&T (T-US) 和 Verizon (VZ-US)，以及醫療保健、公用事業和消費必需品領域，因為即使經濟困難，大眾也需要這些行業的產品。

自 Fed 周期最後一次升息到第一次降息間，S&P 500 通訊類股平均年化收益約為 22%，平均每月實際收益約為 1.8%。公用事業股平均年化收益略低於 20%，而醫療保健股和必需品股則在 15% 左右。這些領域的股票值得關注。

