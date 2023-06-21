鮑威爾出席聽證會今晚登場、市場防禦鮑威爾鷹派言論!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 08 分)

■ 道瓊指數：下跌 -13，跌幅 -0.04% 至 34343。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 -21.50，跌幅 -0.14% 至 15235.00。

■ 標普 500 指數：下跌 -3.50，跌幅 -0.08% 至 4431.25。

【今日總經數據】美國 FED 主席鮑威爾出席聽證會、美國 API 原油庫存。市場關注鮑威爾將於今、明兩日出席參議院和眾議院的聽證會，留意今晚鮑威爾是否會釋出鷹派訊號，目前盤前三大指數全數收黑。

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二、美股盤前關注重點

1. 2023 亞馬遜 Prime Day：今年亞馬遜 (AMZN.US) Prime Day 年度促銷活動訂在 7 月 11 日~ 7 月 12 日，亞馬遜還表示，它將在 48 小時活動期間提供精選服務的折扣包涵 Prime Video 和 Amazon Music Unlimited 的折扣。

2. AMD 計畫投資 1.35 億美元於愛爾蘭：今日 AMD 宣布，計畫於 4 年內投資多達 1.35 億美元以實現愛爾蘭持續增長，該投資旨在通過增加 290 個高技能工程和研究職位以及廣泛的額外支持來資援多個戰略研發項目，愛爾蘭的專案將涉及人工智慧、資料中心、網路和 6G 通信基礎設施。

3. 1.5 億用戶使用 Snapchat 聊天機器人 My AI：Snap (SNAP.US) 首席執行官 Evan Spiegel 昨日表示，自今年 2 月首次向 Snap + 用戶推出聊天機器人 My AI 以來，並於 4 月中旬開始向 Snapchat 的 7.5 億用戶開放，截至目前為止，已有約 1.5 億用戶使用，向其發送 100 億條訊息。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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