凱基看下半年台股改採防禦型策略 點名這些機會產業

凱基證券今 (14) 日發表「凱基鑫觀點 2023 下半年投資展望」，對於台股下半年投資策略，凱基認為，AI 長期結構性趨勢相當明確，建議投資人拉回仍可適度加碼 AI 供應鏈，而國內總統大選前，政策面偏多族群則有綠能、軍工 / 航太、生技等，但也提醒，整體市場有潛在的衰退風險，應逐漸轉為防禦型策略。

凱基投顧董事長朱晏民指出，AI 狂潮成功驅動台股脫離過去 3-4 個月的箱型理區間，搭配庫存去化和新品備貨，將支撐製造業下半年迎來庫存回補，加上基期效應，有望推升獲利成長，屆時可帶動季節性行情。

另一方面，由於明年初總統大選將登場，朱晏民認為，政策面偏多族群可留意綠能、軍工 / 航太、生技等。

凱基證強調，台灣是半導體 / 伺服器生產重鎮，將明顯受益於 AI 長期成長趨勢，帶動相關類股價值重估，在經濟出現實質衰退或 AI 指標股明顯轉弱前，拉回仍應適度加碼 AI 供應鏈。

不過，朱晏民也提醒，總經面的風險並未消失，衰退可能只是被推遲而非完全避免，經濟的韌性意味美國聯準會將不得不將利率維持較高水平，緊縮貨幣政策累積的後果最終會惡化勞動力市場，並對消費和投資產生影響。

整體來看，偏高的估值、緊縮的貨幣環境和潛在的衰退風險，恐限制股市上檔空間，對中長期的股票投資不利，因此，凱基建議下半年投資人在股市上漲的過程中，應逐漸轉為防禦型策略。