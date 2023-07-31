分析師：防禦型類股可望擴大由科技股領漲的股市行情

分析師表示，今年以來，少數科技股和去年落後大盤者推動了今年美股和全球股市的強勁上漲，但豐厚的獲利驚喜現在可能會提振更多產業和個股，並擴大漲勢。

分析師指出，經濟衰退擔憂的消退以及 Fed 政策立場不再那麼激進的前景，將是推動市場全面反彈希望的因素。

根據分析，MSCI 全球指數成分股中漲幅最大的前 10% 貢獻了今年約 72% 的漲幅。相較之下，過去幾年的上漲家數要多得多；從 2020 年 3 月到 2022 年初，漲幅前 10% 的個股僅占整個市場上漲的 14%。

全面上漲的推力可能來自獲利。

Refinitiv Eikon 數據顯示，周期性產業第 2 季財報季已經開始，目前已有超過四分之一的全球企業公布了業績。

大約 67% 的非必需消費品產業公司淨利超過共識預期，這主要是由於強勁的消費者支出。與此同時，64% 的工業企業淨利超出分析師預測。

由於利差上升，美國銀行業第 2 季獲利也十分穩健。此外，分析師預計下半年交易活動將強勁，可能會增加投資銀行業務收入。

法國興業銀行新加坡定量研究部董事辛格 (Puneet Singh) 表示，「即將到來的財報季肯定有可能擴大漲勢。更全面的股票帶來的獲利驚喜可能會讓投資人考慮科技股以外的股票。」

今年至今，美國科技股推動了主要股指的大部分漲幅。此外，Builders FirstSource (BLDR-US)、Carnival Corp (CCL-US) 和 Airbnb (ABNB-US) 等一些工業個股也受惠於新冠疫情後被壓抑的需求。

那斯達克 IR Intelligence 資深分析師高西 (Massud Ghaussy) 表示：「股市一直在為通貨緊縮趨勢歡呼雀躍，第 2 季牛市加速，人工智慧 (AI) 樂觀情緒引發的漲幅廣度非常狹窄。」「第 2 季後半段，因對沖基金解除空頭部位而導致市場進一步走高，『害怕錯過』(FOMO) 交易持續存在。」

然而，分析師表示，有很多落後大盤的個股，特別是在金融和非必需消費品等周期性產業，這些行業的估值頗具吸引力。

辛格表示：「如果風險偏好維持健康，通膨仍然受到控制，經濟成長保持溫和，並且 Fed 沒有發表大幅升息的強硬聲明，那麼股市確有更廣泛反彈的基礎。」

過去一個月，通訊服務、採礦和金融類股均上漲約 5%，超過科技類股 2% 的漲幅。然而，科技板塊今年來飆升 34.5%，領先所有其他類股。

匯豐銀行研究部新興市場主管兼全球股票策略師平德 (Alastair Pinder) 表示：「我們仍然認為，隨著 AI 主題推動獲利大幅上漲，科技業的領先地位可以繼續下去。但周期性市場的其他領域看起來很便宜。」

加州 Shelton Capital Management 投資長伊祖爾 (Derek Izuel) 表示，防禦性類股和國際股是更好的投資場所，「雖然通膨擔憂已經消退，但所有經濟指標都顯示經濟正在放緩，但優質股票的定價並未過高。」「此外，通膨逆轉的重大影響是 Fed 立場更加鴿派，從而減少升息。這將導致美元走軟，從而提高國際股回報。」