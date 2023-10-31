美股重點新聞摘要2023年10月31日

今日操盤前瞻

蘋果新品發表會

中國 10 月官方製造業 / 非製造業 PMI

日本央行利率決議

美股財報 (10/31 盤前)：開拓重工 (CAT)、輝瑞 (PFE)、BP(BP)

美國 8 月 FHFA 房價指數、10 月消費者信心指數、芝加哥 PMI

市場鬆口氣！美國財政部調降本季借貸目標 美債殖利率從高點回落

美國財政部表示，由於歲入高於原先預期，10 到 12 月一季的聯邦借貸金額將略降至 7760 億美元，讓近來擔憂財政赤字迅速擴大的投資人鬆了一口氣，令美債殖利率升幅收斂。閱讀全文...

Fed 傳聲筒 + 分析師齊聲：債市暴跌 美央行本週利率料將按兵不動

有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 和華爾街分析師週一 (30 日) 預測，鑒於債市暴跌帶來如同升息的效果，聯準會 (Fed) 可能會在本週的會議上維持利率不變，延續 7 月上次升息後開始的暫停政策。閱讀全文...

Panasonic 上季電池減產引發需求擔憂 特斯拉盤中股價跌逾 5%

美國電動車龍頭特斯拉周一 (30 日) 盤中股價下跌逾 5%，此前其主要供應商 Panasonic 表示，該公司在上季削減汽車電池產量，加劇投資人對全球電動車銷售放緩的擔憂。閱讀全文...

傳 UAW 與通用達成初步協議 美國為期六周汽車業罷工落幕

彭博周一 (30 日) 援引知情人士消息報導，美國汽車工人聯合會 (UAW) 與通用汽車達成初步協議，繼 UAW 與福特、Stellantis 此前相繼達成協議後，這場為期 6 周、導致汽車產業損失數十億美元的大罷工終於告一段落。閱讀全文...