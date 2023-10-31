〈紐約匯市〉傳日銀考慮再調YCC 日元兌美元登兩周高點

日元兌美元周一 (30 日) 攀升至兩周高點。日經 (Nikkei) 報導指出，日本銀行 (央行) 正考慮調整殖利率曲線控制政策 (YCC)，在周二(31 日) 的政策會議結束後，允許日本 10 年期公債殖利率升至 1% 以上。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.39%，至 106.14。

日經報導後，日元兌美元升至 148.81 日元兌 1 美元，為 10 月 17 日以來最高，截稿前漲近 0.4%，報 149.08 日元兌 1 美元。

日銀去年 12 月將 10 年期公債殖利率波動區間，從原本的正負 0.25% 擴大至正負 0.5%，今年 7 月再將購買 10 年期公債的指定利率，從 0.5% 提高至 1%。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示：「若日本央行不採取任何行動 (這也是經濟學家所預期的)，等到 12 月，我認為美元兌日元就會反彈。」

雖然日本央行過去幾周已經干預債市作為替代方案，但從周一的走勢來看，Chandler 認為日本不太可能干預匯市，。

除了日本央行外，市場參與者還將關注聯準會 (Fed) 及英國央行 (BOE) 的利率決議，包含採購經理人指數(PMI)、歐元區通膨和國內生產毛額(GDP)，以及美國非農就業數據也將在本周出爐。

本周五 (2 日) 的非農就業報告，對 Fed 升息路徑的預期也至關重要。根據路透調查，經濟學家預估美國 10 月新增就業將達 18.8 萬。

Monex USA 外匯交易員 Helen Given 表示：「若上周的國內消費者數據沒那麼強，美元可能以更大幅度下滑，但市場發現很難低估美國的經濟韌性。」

分析師指出，美國財政部周三公布的再融資計畫，可能會影響到債券和貨幣市場。與此同時，持續擴大的財政赤字和利率重擔，大幅增加了財政部的資金需求。

美國財政部周一表示，因預期政府收入增加，第四季政府借款規模估為 7760 億美元，低於 7 月 31 日時預估的 8520 億美元。消息公布後，美元貶勢稍微擴大。

歐元升逾 0.5% 至 1.0615 美元，英鎊升逾 0.3% 至 1.2164 美元。市場預期，英國央行本周將維持利率穩定，市場關注焦點集中在決策官員即將傳遞的訊息。

截至台灣時間周二 (31 日) 約 6:00 價格: