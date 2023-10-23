〈房產〉全台房貸期數又反彈 Q2平均295期改寫歷史次高

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，國人購屋使用 30 年期房貸越來越普遍，今年第二季平均房貸期數已達 295 期，約為 24.6 年，創下歷史次高紀錄，10 年之間，房貸期數平均就多了 61 期，相當於 5 年時間，在高房價的壓力之下，購屋人只能透過長年期的房貸減壓。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，民眾使用 30 年期房貸越來越普遍，30 年期房貸已經成為市場購屋主流，甚至新青安房貸最多還可以到 40 年。

長年期房貸雖然累積下來利息會多繳，但可立即降低購屋貸款負擔，同時銀行在評估時，也會因為 30 年期房貸每月繳款金額較少，每月貸款負擔可承受，而願意承做放款；觀察 30 年期房貸興起，一方面跟房價持續走揚有關，另一方面銀行也認為 30 年期已是一般產品，放貸條件基本上與 20 年期無異。

統計顯示，房貸期數歷史新高出現在去年第四季的 297 期，隨後雖然降到 291 期，不過今年第二季又反彈到 295 期，房貸期數已經連續四季超過 290 期，居高不下的機率相當高，可觀察後續是否還有攀升空間。

若以主要都會區來看，第二季僅有台北市、新北市的貸款期數平均不到 300 期，在台北市購屋的人可能手上資金相對較充沛，不見得需要貸好貸滿，另外北市換屋的比例高，換屋族也可能不想再揹 30 年的房貸。

至於重劃區較多的區域，包括桃園市、台中市、高雄市與新竹縣市，平均房貸期數都超過 300 期，最高的是新竹縣的 319 期，其次是新竹市的 309 期，新竹地區一方面因為工作人口相對年輕，又有許多科技業的就業人口，同時區域內又有許多屋齡新穎的房子，因此貸款期數相對領先其他區域。