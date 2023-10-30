經營層易主，迎接轉機之超強股

今天來看看，股價極度強勢，目前正處於分盤交易中的 (2363-TW) 矽統。

矽統營運上以研發、製造、銷售各種積體電路為主，主要產品包含投射式電容觸控晶片、觸控晶片控制電路板、多媒體繪圖晶片及 SoC 整合與設計服務、觸控面板應用模組與方案設計服務、3D 沉浸式虛擬直播系統、主動筆控制晶片、微機電麥克風晶片與方案等。

今年 8 月上旬，聯電的董事長及協理，接任了矽統董事長及總經理職位，有了如此龐大集團的高階管理層介入營運，使矽統多出了許多想像空間，也在 8 月時拉出一波相當強勁之漲幅。

從聯電集團的角度而言，以成熟製程角度來說，或許無法於持續於先進製程領域之廠商競爭，但優化本身經營之領域也相當重要；此次聯電將掌管矽統的經營方向，可說是為了強化聯電集團 IC 設計發展。此外，在國際大廠多希望能夠分散供應商的情況下，聯電有望接獲 AI 應用所需 CoWoS 中介層訂單，這使得矽統產生了切任 AI 應用之預期；再來中美科技發展角力中，中國正積極投入先進製程，排擠到了 28 奈米製程設備使用的情況下，也會使聯電集團有轉單效應可期。

針對今年展望，矽統先前也提出，會推出新一代的主動筆 IC 與觸控 IC，提高功能整合度與降低耗電，並支援多種主動筆協議；另外也推出第一代 3D 沉浸式直播機產品，結合軟硬體以及演算法，實現超高性價比的 3D 沉浸式直播體驗，皆有助於整體營收再向上提升。

而營收提升的部分，在這次聯電介入經營權後便在 9 月份營收顯現。矽統今年 9 月份營收超過 500%，其指出為一次性收入認列所致，但過往以矽統本身營收暴衝的原因 (需求遞延、短期訂單增、新產品試產等) 差距不小，或是 IC 設計廠傳統在經營上較少出現此種情況來看，都可以見到矽統在接單狀況上的不同；且此模式很類似矽智財廠商在收取權利金的狀況，是否會如同先前聯電對於智原的挹注效果，甚至使矽統也增加矽智財相關營運模式的收入，值得期待。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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