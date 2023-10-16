UAW罷工恐迫使通用汽車和福特汽車減少配息和回購

通用汽車 (GM-US) 和福特汽車 (F-US) 都制訂了雄心勃勃的計畫，斥資數十億美元開發新型電動車，同時向股東返還資金，所有資金均來自燃油卡車和 SUV 的強勁利潤。

分析師表示，美國汽車工人聯合會 (UAW) 罷工成本不斷上升，加上最終可能的和解豐厚合約，都會使這些目標面臨風險。

摩根士丹利分析師喬納斯 (Adam Jonas) 在上周報告中向客戶表示：「減少資本支出、延後電動車目標、擴大成本分擔以及對企業『投資組合』的其他變化可能即將出現。」

通用汽車將於 10 月 24 日公布第 3 季業績，福特汽車將於 10 月 26 日公布第 3 季業績。通用汽車已事先預估，由於罷工相關成本，第 3 季利潤將減少 2 億美元。

摩根大通分析師布林克曼 (Ryan Brinkman) 在周一 (16 日) 的報告中估計，這次罷工已使通用汽車和福特汽車損失超過 5 億美元。他估計福特現在每天損失 4400 萬美元，而通用汽車每天損失 2100 萬美元。

USW 主席費恩 (Shawn Fain) 於 10 月 11 日下令福特肯塔基州卡車裝配廠罷工；該廠是福特全球最賺錢的單一工廠，福特因此受到重創。費恩在上周視訊演講中說，肯塔基廠卡車每年創造 250 億美元的收入，即每分鐘 48000 美元。

福特的一位高階主管表示，該汽車製造商已經提出新工會合約的上限。但費恩並不買單。

根據最新的財報，福特上半年的股利支出為 38 億美元。 該公司 5 月告訴投資人，計畫每年透過股利和股票回購向投資人分配 40% 至 50% 的自由現金流。

費恩指出，在過去 4 年裡，底特律三巨頭用於股票回購的資金增加了 1500%，證明汽車製造商有能力承擔 UAW 薪資的大幅上漲。

2022 年 8 月，通用汽車董事會將股票回購資金從先前的 33 億美元增加到 50 億美元。該公司財報顯示，2023 年前六個月斥資 8.69 億美元回購股票，並在此期間支付了 2.5 億美元的股票股利。

通用汽車和福特都已經縮減了對電動車和電池工廠的投資計畫。

通用汽車 7 月將今年電動車和電池工廠的計畫支出削減至 110 至 120 億美元。該公司之前曾表示，今年可能斥資高達 130 億美元用於電動車和電池工廠的開發。該公司還將明年的成本削減目標提高了 10 億美元。

本月稍早時，福特暫停了在密西根州馬歇爾興建的耗資 35 億美元的電池廠計畫。CEO 法利警告，如果與 UAW 達成「糟糕的協議」，福特未來的產品投資可能會進一步削減。

隨著與 UAW 的對峙加劇，通用汽車和福特的股價自 7 月以來大幅下跌。通用汽車股價上周接近 52 周低點。

話雖如此，部分投資人仍樂觀地認為股利和股票回購可以繼續。

持有通用汽車股票的 ACR Alpine Capital Research 投資組合經理人 Tim Piechowski 表示：「至少短期內，我們不會對暫停配息或限制股票回購感到嚴重擔憂。」

他補充說，對電動車的投資應該繼續。但他更擔心的是，如果全面停工，這些公司是否必須動支現金。

通用汽車發行了 60 億美元的新債券，作為 UAW 擴大罷工的保險。