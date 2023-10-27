〈美股盤後〉Meta拖累科技股 標普創5月來新低 那指入修正區間

投資人正大量消化財報多空消息，由於廣告需求前景悲觀，Meta 引領科技股走低，美股主要指數週四 (26 日) 持續拋售，標準普爾 500 指數挫超 1%，收於 5 月以來的最低，納斯達克綜合指數重摔超 1.7%，陷入修正區間。

經濟數據公布後，10 年期美債殖利率下跌 11 個基點至 4.85%，2 年期美債殖利率下跌 7 個基點至 5.05%。

美國勞工部報告顯示，截至 10 月 21 日當週，首次申請失業救濟人數升至 21 萬人，高於預期的 20.8 萬人。前一週的初請失業金人數從 19.8 萬人修正為 20 萬人。

不過，根據美國商務部的數據，消費者支出持續有增無減，第三季國內生產毛額 (GDP) 成長 4.9%，創 2021 年以來最快增速，遠高於第二季的 2.1%，也超出經濟學家預期的 4.7%。

美國 9 月耐久財訂單月增率初值報 4.7%，遠高經濟學家預期的 1.7%，創 2020 年 7 月以來最大單月增速。

政經方面，聯準會將於 10 月 31 日和 11 月 1 日召開下次會議，美國財政部長葉倫指出，美國 GDP 數據顯示美國經濟軟著陸在望，聯準會應長期維持高利率。

歐洲中央銀行今天宣布維持三大關鍵利率不變，衡量先前連番升息舉措是否能成功抑制通膨，這是自 2022 年 7 月以來首次暫停升息。

地緣政治方面，以色列與哈瑪斯衝突不斷。以色列總理納坦雅胡表示，以色列正在準備對加薩發動地面入侵，但拒絕透露進攻時間點和其他任何細節。

美股週四 (26 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊淪陷，通訊服務 (-2.58%) 和資訊科技 (-2.17%) 領跌，房地產 (+2.15%) 和公用事業 (+0.86%) 等防禦性板塊走高。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王血染一片。Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.65%；Meta (META-US) 下跌 3.73%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.46%；微軟 (MSFT-US) 下跌 3.75%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.50%。

道瓊成分股逾半收黑。Nike (NKE-US) 下跌 3.4%；Visa (V-US) 下跌 2.35%；思科 (CSCO-US) 下跌 1.97%；IBM (IBM-US) 上漲 4.87%；Verizon Communications (VZ-US) 上漲 2.32%。

費半成分股漲跌不一。高通 (QCOM-US) 上漲 0.80%；輝達 (NVDA-US) 下跌 3.48%；美光 (MU-US) 下跌 2.96%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.56% ；AMD (AMD-US) 下跌 2.48%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.57%。

台股 ADR 集體滑落。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.22%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.80%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.28%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.36%。

企業新聞

社群網站龍頭 Meta(META-US) 下跌 3.73% 至每股 288.35 美元。 Meta 上季營收、獲利雙雙超越市場預期，但高層預告本季廣告需求部分疲軟歸因於以色列與哈瑪斯的衝突，從而影響中東的廣告支出。

Merck (MRK-US) 上揚 1.85% 至每股 105.55 美元，Merck 公布第三季業績，並將全年銷售預期上調至 600 億美元。該公司還將今年獲利預測中位數修正為每股 1.36 美元。

美國貨運巨頭 UPS (UPS-US) 大跌 5.93% 至每股 138.21 美元。UPS 因營收低於預期，第三季財報好壞參半，同時下調財測。

IBM(IBM-US) 強升 4.87% 至每股 143.76 美元。IBM 公布上季財報優於預期，並重申全年財測不變，執行長表示，進軍人工智慧 (AI) 領域的努力已開始展現成果。

蘋果 (AAPL-US) 走低 2.46% 至每股 166.89 美元。蘋果 iPhone 15 系列已開賣 1 個多月，但災情不斷，國外調查機構 PerfectRec 調查用戶對 iPhone 15 Pro 的滿意度持續下滑，蘋果有史以來評價最差。

美國威騰電子 (Western Digital) (WDC-US) 下殺 9.29% 至每股 38.26 美元。外傳威騰電子和日本鎧俠 (Kioxia) 兩家公司的快閃記憶體業務合併談判已經終止。

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 旗下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 近日再度增持西方石油公司，是自 6 月下旬以來的首次。消息傳出後，西方石油公司 (OXY-US) 走高，但隨後有所回落，收盤持平。

經濟數據

美國第三季實質 GDP 季增年率初值報 4.9%，預期 4.3%，前值 2.1%

美國第三季核心 PCE 季增年率初值報 2.4%，預期 2.5%，前值 3.7%

美國上周初領失業金人數報 21 萬，預期 20.8 萬，前值 20 萬

美國上周續領失業金人數報 179 萬，預期 174 萬，前值 172.7 萬

美國 9 耐久財訂單月增率初值報 4.7%，預期 1.7%，前值 - 0.1%

美國 9 月批發庫存月增率報 0%，預期 0.1%，前值 - 0.1%

華爾街分析

摩根士丹利分析師表示：「預計聯準會將意識到近期經濟活動強勁，但隨著金融狀況收緊，聯準會將軟化有關進一步緊縮必要性的指引，鮑爾最近的演講定下了基調，預測聯準會將在 2024 年之前繼續長期維持利率不變。」

Federated Hermes Ltd 全球股票主管 Geir Lode 稱：「財報季還有很多不足之處，良好的財報已不足以讓這些經濟敏感的股票獲得吸引力，因為投資人擔心總體經濟背景會走弱。」

Oanda 美洲高級市場分析師 Edward Moya 表示：「在債券殖利率大幅下降之前，股市還沒有準備好反彈，而我們看到通膨大大接近聯準會目標之前，這種情況可能不會發生。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主





