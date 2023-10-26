福特與UAW達成初步暫定協議 結束6周罷工

福特汽車 (F-US) 和美國汽車工人聯合會 (UAW) 宣布達成一項暫定勞工協議，基本上結束了為期 6 周的艱難合約談判。

UAW 表示，暫定協議包括 2028 年 4 月前將基本工資提高 25%，最高工資將累計提高逾 30% 達到時薪 40 美元以上，起薪提高 68%，達到每小時 28 美元以上。在協議有效期內，福特公司收入最低的員工將獲得超過 150% 的加薪；部分一些員工在協議批准後立即加薪 85%。

UAW 也透露，生活成本津貼 (COLA) 條款已恢復，同時也恢復了新的 3 年薪資累進範圍，以及終止薪資分級。工會表示，它確保了擁有退休金和 401K 計劃的工人的收益，但沒有透露具體細節。

該交易仍需得到 UAW 福特全國委員會的批准，並獲得 UAW 57000 名福特員工的簡單多數票批准。

福特執行長利 (Jim Farley) 發表聲明表示：「我們很高興與 UAW 就涵蓋我們美國業務的新勞動合約達成初步協議。」「我們的重點是重啟肯塔基卡車工廠、密西根裝配廠和芝加哥裝配廠，讓 20000 名福特員工重返工作崗位，並將我們全系列產品再次運送給客戶。」

UAW 主席費恩 (Shawn Fain) 也發表聲明表示：「我們贏得人們認為不可能的事情。」「自罷工開始以來，福特投入的資金比我們罷工時多了 50%。這項協議為我們開闢了一條新的道路，使福特、三巨頭以及整個汽車行業的事情變得正確。」

華爾街對此交易反應積極，福特股價早盤上漲。

至於下一步行動，費恩表示，UAW 福特汽車全國委員會將於周日 (29 日) 投票決定是否將交易提交給 UAW 會員。在與當地 UAW 成員舉行資訊會議後，該交易將被送交全體投票。

最後但並非最不重要的一點是，福特將於周四盤後公布第 3 季財報。福特領導層預計將在與工會達成初步協議後，討論有關該協議的財務影響以及任何獲利財測變化的更多細節。