消費必需品股成今年S&P 500表現最糟族群 但這5檔仍可布局！

由於對債券殖利率上升、美國消費者狀況，以及肥胖藥物推出的擔憂，消費必需品股最近走勢艱難。SPDR 必需性消費類股 ETF (XLP-US) 過去 3 個月來下跌 10%，成為 S&P 500 指數中表現最差的族群，該指數同期上漲 11%。

然而，即使背負眾多擔憂情緒，仍有一些必需消費品股的股息健康，且不斷增長，歸功於這些企業擁有強勁的資產負債表、良好的現金流和有彈性的基礎業務。

同樣落後大盤的公用事業股與必需消費品股是難兄難弟，高盛股票分析師 Jason English 指出，公債殖利率攀升，就會削減防禦性股票吸引力，這是今年該產業面臨的最大問題。美國 10 年期公債殖利率周一觸及 5%，為 2007 年以來的最高水準。截至 10 月 20 日，S&P 500 指數內的必需消費品股今年收益率為 2.9%。

然而，English 認為，當前必需消費品股雖然不到超便宜，但估值已更加溫和，其追蹤的股票近期交易價僅較大盤溢價約 10%，自去年年底溢價 44% 的高水準大幅下降。

他與其他分析師列出 5 檔現在還能入場的必需消費品股：

寶僑 (Procter & Gamble) (PG-US)

該公司最近一季 (Q1) 業績超出預期，調整後 EPS 年增 17% 至 1.83 美元，雖然銷量下降 1%，但定價上漲 7%。

毫無疑問，美元走強將持續打壓該股，因為寶僑海外市場強大，且中國業務狀況也是令人擔憂的問題，儘管如此，該股仍持續定期派息與增加股息，例如 2020 年初疫情初期當眾多公司削減股息或暫停股息時，仍增加股息。該股收益率為 2.5%。English 讚其宛如堡壘，且當前表現和執行力都非常好。

然而，選擇消費必需品股不能只考慮派息，English 指出食品銷售總量下降約 1% 的情形，認為「雜貨」對消費者來說越來越昂貴，因此消費者轉而減少飲食，尤其是加工食品，這引起市場對食品包裝等相關產業的擔憂。

但是相比之下，另外兩個子行業——飲料以及家庭和個人護理受到的衝擊較少，而後者包含寶僑在內。

另外，GLP-1 藥物引入控制血糖與肥胖問題，也成為該產業隱憂。但投資諮詢公司 DCLA 的管理合夥人 Sarat Sethi 認為，因為新藥出現而拋售主食股是過度反應了，「這偏向短期反應，市場先拋售後才回想理由。」

Sethi 點名兩檔消費必需品股：冷凍食品公司 Lamb Weston Holdings (LW-US)，以及去年自 GSK 製藥集團分拆出來的消費者保健公司 Haleon (HLN-US)。

這兩檔今年收益率都在 1.3% 左右，但他認為隨時間推移，這兩檔應可有好表現並增加股息，例如 Lamb Weston 今年初就將季度股息提高 14% 至每股 28 美分。

晨星公司消費者權益研究總監 Erin Lash 指出，他追蹤的必需消費品股 (包括包裝食品、家居和個人護理品牌) 一直戮力增加或維持現有股息，其中包含高樂氏 (Clorox) (CLX-US)，其知名產品包括漂白水和多用途清潔劑等。

雖然高樂氏 8 月遭網路攻擊擾亂其營運，但 Lash 認為這不會損害長期發展，考量其產生的強勁現金流以及資產負債表的健康狀況，現行股息應不存在風險。目前高樂氏季度股息為每股 1.20 美元；股票收益率 3.9%。

除了寶僑，高盛分析師 English 也推薦 5 月自嬌生公司分拆出來的消費者健康巨頭 Kenvue (KVUE-US)，雖然面臨 Tylenol 相關的訴訟，但仍有很多值得推薦的地方，且近期開始派發每股 20 美分的季度股息，相當於約 4% 的收益率，「對於尋求收入的投資者，這值得忍受訴訟的不確定性。」

這些股票短期仍可持續受衝擊，但其不斷增長的股息應有助於緩解一些波動。