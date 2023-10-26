摩根士丹利執行長Gorman卸任 2024年起換Ted Pick走馬上任

摩根士丹利 (Morgan Stanley) (MS-US) 周三 (25 日) 宣布，Ted Pick 將在 2024 年起接替 James Gorman，成為下一任執行長，同時也會加入該行董事會。Gorman 則將繼續擔任執行董事長，但任期並未公開。

這宣告華爾街高層繼任者的競爭落幕。摩根士丹利 5 月宣布，Gorman 打算在一年內辭職，並將自該行三大主要部門負責人中挑選繼任者。

最終由機構證券部門的領導者 Pick 勝出，該部門業務包含投資銀行和交易活動。Pick 過去兩年也擔任摩根士丹利聯席總裁。

Pick 畢業於 Middlebury 學院且擁有哈佛 MBA 學位，在 1990 年加入摩根士丹利，一直是業內公認最有可能拿下執行長一職的人選，因為他領導的是華爾街頂級銀行內高複雜性和風險的部門。

在不確定時期，摩根士丹利歷經幾番驚險，期間 Pick 打造幾項業務贏得業界讚譽，例如摩根士丹在 2008 年全球金融危機期間差點倒閉，靠三菱銀行注資 90 億美元才撐了過來。他在該動盪時期後，帶領摩根士丹利的股票部門成為全球營收領導者，部分係為量化投資人提供技術投資，並致力於成為對沖基金的頂級主要經紀商。

接著被調派去該行境況不佳的固定收益業務，也是 Pick 再次扭轉局面，令他獲得最近的職位，即所有華爾街活動的負責人，並最終晉升為執行長。

摩根士丹利股價並未因新執行長換人的消息而波動，周三小幅收低 0.22%，盤後續跌 0.43%，報每股 71.09 美元。