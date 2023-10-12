S&P 500消費必需品股板塊今年表現倒數第二 瑞銀：還不夠甜 慢點切入

支付股息的股票不再甜美，消費者轉向收益率更高、風險更低的美國公債，導致美國消費必需品類股今年受重創。

FactSet 數據顯示，消費者必需品板塊是今年迄今下跌 9.1%，是 S&P 500 指數中表現第二差的板塊，不僅明顯落後於同期上漲 14% 的大盤指數和上漲 39.9% 的資訊科技板塊，且可能創 2018 年以來的最大年度跌幅。

消費必需品股常被視為防禦性投資，或債券的代替品，因為這類股可讓投資者最大限度地減少股市損失或經濟衰退衝擊。該產業公司例如可口可樂公司 (KO-US) 和百事可樂公司 (PEP-US)，無論經濟狀況如何，消費者仍會購買其產品或服務。

然而，消費必需品板塊的股票今年面臨很大壓力，在經濟依然強勁的情況下，經濟衰退的預期下降，而美國公債殖利率持續攀升，與政府發行的債券或貨幣市場基金相比，防禦性股票吸引力下降。同時，聯準會 (Fed) 傾向更高的利率，打算更長期將利率推升更高，高於當前 5.25-5.50% 的目標區間，接著將利率穩定在該高位以抑制通膨。

許多市場參與者認為，與大盤相比，一些消費必需品股已經大幅折價，以遠期本益比 (P/E) 來看，這創造了具吸引力的切入點。

瑞銀股票研究分析師 Peter Grom 表示，SPDR 消費必需品 ETF (XLP-US) 的交易價格較大盤低 2%，表明當前切入點已具吸引力。

然而，Grom 周三 (11 日) 報告指出，與公用事業和房地產等其他利率敏感產業相比，消費必需品產業與往日記錄相比仍較昂貴，根據利率，消費必需品股當前未來 12 個月的本益比仍有進一步下行的空間。目前本益比 17.7，分析師預估可到 16。

他說：「現階段要再多點耐心，尤其是在不確定的背景下，2024 年的預估可能還會全面下調。」

因此，即將到來的第三季財報對消費必需品股來說至關重要，但考慮到升息環境影響，瑞銀分析師不確定即將公布的財報是否足以改變市場情緒。

無風險資產的殖利率上升時，消費必需品股的吸引力就會下降。Grom 表示，估值越來越難衡量，因此積極修正估值和內部成長的組成對股票表現來說越來越重要，「我們認為，如果沒有大幅成長或恢復銷量成長，大多數消費必需品股恐難在此財報季走高。」

周三隨著市場消化 Fed 9 月政策會議記錄和 9 月生產者物價指數 (PPI) 通膨數據，美股走高，S&P 500 指數上漲 0.43%，但其消費必需品板塊下跌 0.6%，XLP 下跌近 0.7%。