本周美股科技巨頭財報 廣告銷售和企業支出是主調 AI還不成氣候

隨著傳統業務趨於穩定，美國科技巨頭可能會出現至少一年來最強勁的單季營收成長，但寄望人工智慧 (AI) 提振景氣的投資人可能會失望。

雖然全球經濟存在不確定性，但專業人士和消費者支出仍保持韌性，微軟 (MSFT-US)、谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)、Facebook 母公司 Meta Platforms (META-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 預計將在企業軟體和數位廣告業務復甦的基礎上再接再厲。

今年這 4 家公司股價全都上漲，漲幅介於微軟的 36% 和 Meta 的 157% 之間，將它們的總市值提升至超過 6 兆美元，並提升了標普 500 指數。

D.A. Davidson 資深高級軟體公司盧裡亞 (Gil Luria) 表示：「在經歷企業支出因經濟擔憂而受到抑制的一年後，我們即將進入這些擔憂逐漸消退的一年，從而為企業軟體和廣告領域創造一個更穩定的支出環境。」

雖然企業對傳統產品的需求穩定，但這種情況並未擴及微軟和亞馬遜的重點雲端運算。這兩家公司可能剛剛擺脫了上季創紀錄的雲端偏低成長率。

不過，分析師表示，微軟可能會透過對 OpenAI 的投資以及將該技術整合到其產品中而獲得一些勝利。該公司曾承諾積極支出，以滿足對其 AI 產品的需求。

RBC Capital Market 估計，微軟本財年將透過產生 AI 產品獲得超過 30 億美元的收入。

對於其他企業來說，此類 AI 投資，例如購買昂貴的輝達晶片，可能會在短期內損害獲利。

RBC 分析師賈魯利亞 (Rishi Jaluria) 表示：「在 2025 年前可能都不會對營收產生重大影響，因為企業仍在制訂生成式 AI 策略。」

根據 LSEG 的數據，在企業生產力軟體業務的強勁推動下，微軟第 1 季營收可能成長近 9%。然而，其成本預計將上漲 8.4%，為一年來最大漲幅。

與微軟同日發布財的 Alphabet 預計當季銷售額將成長 10%。包括 YouTube、搜尋和應用程式銷售的谷歌營收預計將成長 8.5%。

Alphabet 和 Meta 預計將在假期購物季到來之前，受惠於數位廣告銷售的成長。

媒體研究和投資公司麥格納上月將 2023 年美國廣告支出成長預測從 4.2% 上修至 5.2%。該公司預計在此期間數位廣告銷售額將成長 9.6%。

在上月推出一系列 AI 廣告工具後，Meta 預計上季營收成長超過五分之一，為 2 年來最高增幅，並制訂 AI 計畫。

但隨著客戶尋求優化基礎設施成本的方法，所有公司的雲端運算成長預計不會有太大改善。

市場領導者亞馬遜網路服務 (AWS) 和微軟的 Azure 本季可能分別成長 12.4% 和 26.2%。雖然它們的成長率將較上季創下的最低成長率有所上升，但谷歌將以預計 25.7% 的成長率追上它們。

然而，由於強勁的勞動市場，亞馬遜預計將受到強勁零售銷售的保護。 這家電子商務巨頭營收預計將成長 11.3%。