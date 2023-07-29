科技巨頭為AI瘋狂 為何蘋果鮮少提及AI？

華爾街分析週五 (28 日) 指出，蘋果對人工智慧 ( AI) 技術的冷靜態度與競爭對手形成鮮明對比，迄今蘋果鮮少提及 AI 的主因是，蘋果對 AI 技術未來願景和其他科技巨頭不同，而且蘋果大部分收入仍然來自 iPhone，不需要也沒必要提到 AI。

在本週財報發布後的電話會議上，Google (GOOGL-US) 執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 和他的團隊提到人工智慧 (AI) 達 66 次；微軟 (MSFT-US) CEO 納德拉 (Satya Nadella) 和高層提到了 47 次；Meta (META-US) 管理層則提到 42 次。

分析師認為，蘋果過往鮮少提及 AI，推斷下週財報發布會上，投資人也不該指望下週從蘋果財報中聽到太多有關 AI 的內容。

比起 AI、蘋果更願提及「機器學習」一詞

在今年 5 月份的蘋果財報會議上，蘋果執行長庫克只提到 2 次 AI，而且是在回答問題時提及，在蘋果於 6 月召開的年度 WWDC 發布會上，儘管它宣布了幾項由 AI 驅動的新功能，但該公司高層基本上從未提到 AI 這個詞。

儘管蘋果不怎麼提及 AI，但實際中，蘋果生態系中的 AI 應用廣泛。

蘋果高層不提 AI 反而是更願意提提及「機器學習」一詞 (圖片：翻攝 appleinsider)

蘋果高層不提 AI 反而是更願意提提及「機器學習」一詞，該詞更受學者和從業者歡迎。相比於其他科技企業把 AI 描述成無所不能的魔幻技術，蘋果高層更傾向於談論透過機器學習，蘋果軟體為用戶做什麼，例如整理照片、改善打字系統或編輯 PDF 文件等。

蘋果將 AI 作為核心底層組件而不是電腦未來，代表了向消費者展示 AI 技術的另一面。蘋果 AI 能在後台運作，該公司並沒有像其他一些大型科技公司那樣熱情渲染該技術，因為蘋果不需要這樣做。

蘋果大部分收入仍然來自 iPhone

蘋果大部分收入仍然來自 iPhone，該公司第二財季 948.4 億美元的收入中，iPhone 貢獻了 513 億美元。

儘管 Meta、微軟和 Google 都渴望為 AI 淘金熱提供關鍵工具，例如雲端服務和開發者工具，但目前還不清楚 AI 將如何改變他們最重要的領域。產品以及何時可以開始改善資產負債表。

蘋果新興技術布局策略

蘋果向來不喜歡談論尚未上市的產品來激發投資人興趣，僅有外媒的傳聞不斷釋出。外媒近期爆料蘋果相關 AI 的傳聞有「Ajax」計畫，內部希望「統一機器學習」開發類似於 ChatGPT 的生成式 AI，被蘋果內部工程師稱為「Apple GPT」。

分析師預期蘋果下週不太可能像其他科技巨頭本週那樣詳細討論 AI。蘋果庫克上一次的財報會議上很快將 AI 話題轉回到公司產品和功能上。庫克當時回應：「我們認為 AI 是巨大的，我們將繼續深思熟慮地將其融入我們的產品中。」

一些分析人士認為，科技巨頭在新興技術熱潮初期緩慢推出相關產品其實是更佳的策略。

根據分析公司 Gartner 研究，許多業內人士認為，新興技術會經歷一個「技術成熟度曲線」(Gartner Hype Cycle)，這包括：科技誕生的促動期、過高期望的峰值期、泡沫化的底谷期、穩步爬升的光明期，以及實質生產的高原期。

新興技術會經歷一個「技術成熟度曲線」 (圖片：Gartner、WIKI)

隨著新興技術部署速度慢於最先的預期，而且達到膨脹預期的峰值後，將陷入「泡沫化的底谷期」。

目前投資人和相關企業正從 AI 熱浪中受益，最明顯的例子是，投資人意識到輝達 GPU 對 AI 技術至關重要，促使輝達 2023 年迄今為止股價已升破 220%，來到科技誕生的促動期。

市場關注一旦過高期望的峰值期過去，AI 日常消費應用若沒有流行起來，那麼許多 AI 相關的企業和投資可能陷入幻滅的低谷，好比 5 月份推出以來，OpenAI 的 iOS 應用程式的下載量在本月早些時候有所放緩。

一些分析師開始意識到，基於新 AI 產品的投資機會不會立即出現，而且如果企業向這一方向投入，那麼可能回導致成本增加。

摩根大通分析師 Needham 的 Laura Martin 提醒投資人，將早期 AI 需求轉化為大規模實施和確認收入的過程將會是一個多年的趨勢，而不是瞬間的變化。

摩根大通建議投資人在其他地方進行投資，直到 Metaverse、Reels、Threads、Quest 和 Generative AI 投資提高 Meta (META-US) 投入資本報酬 (ROIC)。

瑞銀分析師指出，生成式 AI 仍然是 Google 的懸念。Google 發布了 SGE 生成式 AI 搜尋引擎，不代表該公司已經走出困境。

Google SGE 運用生成式 AI 技術，整合 Google 搜尋中的各種資訊，並生成摘要。