微軟將在2年內投資澳洲32億美元 擴大AI和雲端運算能力

微軟 (MSFT-US) 表示將在 2 年內斥資 50 億澳元（約 32 億美元），擴大其在澳洲的人工智慧 (AI) 和雲端運算能力，作為包括技能培訓和網路安全在內的廣泛努力之一。

這家美國科技巨頭表示，將把其澳洲運算能力提高 250%，使這個世界第 13 大經濟體能夠滿足對雲端運算的需求。隨著 AI 變得更加普遍，預計從 2022 年到 2026 年，雲端運算需求將增加一倍。

這筆支出相當於微軟在中國應對 AI 監管公眾諮詢的投資。微軟支持的 OpenAI 在 2022 年推出的 ChatGPT 以栩栩如生的方式震驚了科技界。

微軟表示，除了 50 億澳元之外，還將支持培訓 30 萬澳洲人「在數位經濟中取得成功」所需的技能，並擴大與該國網路安全機構澳洲訊號局 (ASD) 的網路威脅資訊共享協議。

澳洲總理阿爾巴內塞在微軟發布的聲明中表示：「這是對未來技能和工人的一項重大投資。」「我們需要提供技能，使澳洲人能夠在未來的工作中取得成功。」

微軟副董事長兼總裁史密斯表示，該支出計畫「證明了我們對 AI 時代國家成長和繁榮的承諾」。

微軟澳洲總經理沃勒爾 (Steven Worrall) 表示，這筆支出「不僅將實現更安全、更有保障的數位經濟，還將提供一個促進 AI 時代成長和創新的平台」。

該公司並未透露如何花費這 50 億澳元的細節，只是表示將大幅提高其運算能力。該公司表示將把其在澳洲的資料中心足跡從 20 個站點擴大到 29 個。

微軟最近共同撰寫的一份報告指出，生成式 AI 如果迅速採用，到 2030 年每年可為澳洲經濟貢獻高達 1150 億澳元。

澳洲沒有專門針對 AI 的監管法令，但版權律師和人權組織表示，該技術必須有一些護欄，以防止偏見、版權侵權和隱私侵犯。