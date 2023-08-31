美四大科技巨頭在10年內大買1兆美元庫藏股 超過特斯拉市值

根據標準普爾全球數據顯示，過去 10 年裡，美國 4 家大型科技公司總共投入了 1 兆美元用於庫藏股，甚至超越特斯拉 (TSLA-US) 或是 Meta(META-US) 整家公司的市值。

數據顯示，自 2013 年初至今的 10 年當中，美國四大科技巨頭，包含蘋果 (AAPL-US)、Alphabet(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 和 Meta(META-US)，合計總共投入了 1.1 兆美元用於庫藏股，超過了特斯拉 8050 億美元或 Meta 7670 億美元的市值，接近輝達如今 1.2 兆美元的市值。

蘋果實行庫藏股的力度最大，投入高達 6210 億美元。谷歌母公司 Alphabet 同期以 1930 億美元排名第二。微軟和 Meta 則分別投入了 1800 億美元和 1300 億美元。

其他公司也同樣不落人後，富國銀行 (WFC-US)、美國銀行 (BAC-US) 也這 10 年期間分別花費了 1,100 億至 1,200 億美元。 家得寶 (HD-US)、伯克夏海瑟威 (BRK.A-US) 等也分別以 700 億美元、770 億美元的支出躋身前 10。

每當企業實行庫藏股，公司已發行在外流通的股票總數就會減少，進而增高股價和 EPS。「股神」巴菲特先前就曾表示，他非常贊同蘋果公司的股票庫藏股計劃。巴菲特說，股票庫藏股會減少市場上流通的股票數量，伯克夏海瑟威在蘋果的股份將自行增長。

巴菲特也堅信蘋果擁有強大的品牌和生態系統。他讚道：「這可能是我所知道的世界上最好的企業，繼保險和鐵路之後，這是我們最大的業務。」Edward Jones 分析師 James Shanahan 對此指出：「毫無疑問，這是波克夏在過去十年中所做的最強勁的投資之一。」