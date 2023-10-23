分析師：數位廣告下半年前景看好 谷歌、Meta有望從中受益

Wedbush 分析師 Dan Ives 在一份報告中表示，隨著 Alphabet (GOOGL-US) 和 Meta(META-US) 即將發布第三季財報，他預期兩家公司將自數位廣告業績成長中受益。

Ives 重申了對 Alphabet 和 Meta 股票的「跑贏大盤」的評級，他指出，即使面臨總體經濟環境不確定性， 2023 年下半年數位廣告的前景也仍是「正向」的。他引述研究公司 Magna 的數據，第二季數位廣告年增率加速至 8.7%，並可能會進一步成長。

Ives 在報告中指出，第三季和第四季的成長應該會繼續加速，2023 年美國數位廣告的年增長有望達到 9.6%，高於先前預估的 7.9%。

他進一步指出，去年和今年上半年持續上升的廣告價格，應該會成為未來幾個季度 Meta 和社交媒體平台的動力。

針對 Alphabet，Ives 預計該公司不僅會受益於持續的廣告成長，也將持續關注控管營運支出和資本支出的步伐。「我們預計 Alphabet 在 2025 年之前， 將維持營業利潤率在 28%-29%，以實現強勁的自由現金。」他預估在 2023 財年，自由現金流利潤率為 30.4%，到 2025 年將高達 34.6%。

同時，Ives 預期 Alphabet 將投資於三個優先領域：人工智慧、零售和 YouTube。

Alphabet 將於 10 月 24 日公佈新一季財報。分析師預估該公司每股盈餘為 1.45 美元，營收為 757.6 億美元。

為節約成本，2 家公司也在今年積極進行裁員。Meta 在過去一年中實行了三輪裁員 Meta 總共解雇了大約 25,000 名員工。而 Alphabet 則解雇了約 12,000 名員工。