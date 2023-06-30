ChatGPT當債券分析師！金融科技巨頭推出BondGPT 服務10兆美元市場

近日全球金融科技領導者 Broadridge 子公司 LTX 宣布，透過 GPT-4 打造 BondGPT，主要用於債券市場，幫助客戶回答各種債券相關問題，增強 10.3 兆美元的美國公司債券市場的流動和價格發現。

為了增強 ChatGPT 的輸出準確性和滿足金融業務需求，LTX 把 Liquidity Cloud 中的實時債券數據輸入 GPT-4 大語言模型，協助金融機構、避險基金等機構簡化債券投資流程，以及提供投資組合建議。

例如：

有哪些收益率落在 5～8% 的汽車債券，2030 年後到期？

過去 30 天哪些電信債券收益最高？

近五年哪些零售商的債券收益最高？

我有 100 萬美元資金，想投資五年，有哪些高收益債券選擇？

BondGPT 會回答符合需求的公司名稱、利率、價格、到期日期、債券評級等訊息，並支援連續、深度對同一個問題發問，使用方法與 ChatGPT 基本相似，只是回答內容只聚焦在債券金融領域。

除了提供債券問答服務，BondGPT 還可以根據特定數據篩選，輸出可視化圖表，例如，按時間升序排列電信公司債券收益、按期限列出未償還債券的零售商名單。

Broadridge 產品長 Martin Koopman 表示，目前所有 Broadridge LTX 客戶都可以使用 BondGPT，增強債券交易和分析。BondGPT 嚴格遵守金融領域數據隱私標準，為各大金融機構提供安全、可靠、穩定的生成式人工智慧（AI）服務。

以 ChatGPT 為代表的生成式 AI 席捲全球，正在重塑各個行業的工作模式。作為金融科技領域的領導者和創新者，Broadridge 自然不會錯過這個帶動業務成長的好機會。

Broadridge 創立於 2007 年，總部位於美國紐約，在香港、倫敦、東京、新加坡、多倫多等 21 個國家 / 地區展開業務，員工數量超過 1.4 萬人，全年營收超過 50 億美元。