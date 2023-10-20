〈房產〉商場建設話題性強 台中東區LaLaport周邊房價漲1成

台中市百貨商場、購物中心遍地開花，不僅成為區域利多，更為房市添加亮點，觀察台中新開幕及未來將誕生的商場周邊房價，今年房價漲跌不一，位在東區的三井 LaLaport 年增幅 12.7% 居冠，未來將有 3 大商場的七期，今年房價反而微幅下滑 2%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，大型商場、購物中心對新興區域或較缺乏話題的地段帶動效果強，如東區因開發早、房價低，過往欠缺區域利多，故這幾年搭商場及建設議題讓房價反應熱烈，反觀七期難有新穎議題，市場轉冷時房價因價高回檔，故今年均價小跌。

近幾年房市題材除了軌道建設、科技園區外，區域利多也常聚焦於商場、購物中心，並成為在地新建案的行銷主力，如三井 LaLaport 帶動東區的話題亮度，周邊房價平均每坪 31 萬元、年增 12.7%，價格成長最為顯著，十四期的漢神洲際購物中心備受期待，周邊房價每坪 34.1 萬元、年增 7.9%，烏日高鐵特區規劃商場面積高達 9 萬坪的高鐵娛樂城，今年平均房價每坪 30.1 萬元、年增 2.4%。

而預計於五期開設的國泰台中置地廣場，周邊房價持平發展，均價每坪 29.6 萬元、年增 0.7%，七期雖然豪宅、百貨林立，誠品也即將開幕，不過原本房價高，今年市場不易有亮眼表現，今年均價 40.1 萬元，小幅下跌 2%。

住商不動產台中旱溪加盟店店東張博毅指出，過往東區缺乏房市吸引力，今年三井 LaLaport 開幕以來人潮蜂擁而至，而 LaLaport 周邊、甚至整個東區房價能明顯成長，不僅是商場助攻，台中大車站計畫以鐵路高架化，打通台中火車站前後站，展現市容新樣貌，此外，74 快速道路的大幅增進東區聯外交通的便捷性，僅 5 分鐘便可上交流道，因此近期有許多來自其他行政區的換屋族、首購族買進東區。

郎美囡表示，各大百貨爭相進駐台中市，除了看中台中市本身的消費力，還有包含彰化、雲林等整個中部的客群，且台中地處台灣中心，高鐵南來北往便利，具有地利交通優勢，能吸引北部及南部的來客，因此各大商場可提振區域發展，增加就業機會並擴增周邊商機。