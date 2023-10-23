貿聯-KY發表高速連接新品 聚焦AI資料中心應用

線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 積極布局人工智慧 (AI) 伺服器超高功率電纜與連接器解決方案，近日正式發表浸沒式冷卻應用，以及支援 100kW 機櫃高功率產品，公司透露，已有許多北美超大規模資料中心業者深感興趣。

貿聯是全球首批提供 224Gbp/s 批量電纜的供應商之一，可滿足高資料傳輸速率的需求，目標市場為 1.6T DAC 及 AEC 領域，此新產品也是收購德商 LEONI AG 旗下工業應用事業群的綜效之一。

貿聯表示，在人工智慧和機器學習的應用推動下，內部高速線已經成為高階伺服器中不可或缺的關鍵元件之一，貿聯也在近日舉辦的 OCP 中，展示了 DC-MHS 全系列 PCIe Gen6 高速內部線。

資料中心外部連接方案應用上，貿聯則有 1.6T OSFP DAC & 1.6T OSFP-XD 連接器 / Cage，及 ParaLink 高速裸線，傳輸速率達 224Gbit/s，並能提供浸沒式冷卻解決方案，符合下一世代 1.6T 高速網路傳輸，滿足人工智慧與機器學習應用。

貿聯強調，一直以來都與世界級人工智慧客戶密切合作，共同致力於將人工智慧創新轉化為現實，面對高效運算和高速傳輸的迫切需求，將攜客戶共創一個更加永續、更高效的下一代人工智慧雲端資料中心。