台股9月量縮價跌 拖累券商獲利月減逾3成

台股 9 月價跌量縮，券商獲利也跟著黯淡。根據證交所今 (23) 日公布，整體券商 9 月稅後純益 29.71 億元，較 8 月減少 30.47%，其中經紀業務 9 月獲利較上月減少 28.29%。

台股 9 月單月下跌 280.77 點，成交量約 5.341 兆元，也較 8 月減少 28.60%，首當其衝的就是券商經紀業務，單月稅後純益 43.45 億元，較 8 月減少近 3 成，是三大核心業務中唯一獲利衰退項目。

自營部位則擺脫虧損轉盈，8 月淨損 4.22 億元，9 月獲利轉正單月稅後純益 3.64 億元；承銷部位則從 8 月僅賺 0.42 億元，9 月稅後純益則有 6.05 億元，月增幅高達 13 倍之多。

累計前 9 月獲利表現，經紀、承銷業務皆較去年同期增加。其中經紀業務累計稅後純益 425.19 億元，較去年同期增加 0.62%；承銷業務累計稅後純益則有 47.89 億元，較去年同期增加 88.32%。

另外，自營業務去年前 3 季淨損 12.48 億元，今年前 3 季已經轉虧為盈，累計稅後純益 177.49 億元。

證交所表示，今年以來券商經紀手續費收入受惠於大盤總成交量增加而較去年同期成長；而自營部位則因證券評價利益及出售證券利益較多，使得券商自營業務稅後純益年增 189.97 億元。

另外，承銷業務淨利亦較去年同期成長 22.46 億元、年增幅 88.32%，全體證券商稅後淨利 537.65 億元，較去年同期成長 236.33 億元，較去年同期增加 78.43%。