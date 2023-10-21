〈紐約匯市〉美元兌日元再觸150大關後回落 DXY周線收黑

美元指數周五 (20 日) 小幅下滑，周線收黑，兌日元匯價一度觸及 150 日元，隨後回落。投資人仍預期聯準會 (Fed) 將讓高利率維持更長一段時間。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.08%，至 106.16，本周跌約 0.5%。

美元兌日元微升 0.05% 至 149.83 日元，周線升約 0.2%。分析師認為，美元兌日元升破 150 日元，可能再度引發日本官員關切，擔心貨幣進一步貶值而介入市場。

CIBC Capital Markets G10 貨幣策略主管 Jeremy Stretch 表示：「市場顯然非常清楚，150 日元是日本財務省可能會介入干預的門檻。」分析師認為，匯率波動的速度、背景以及超出門檻的程度，可能影響財務省的介入決定。

ForexLive 首席貨幣分析師 Adam Button 認為，日本財務省進行干預的可能性，限制了美元的漲幅。「我認為，若非日本官員威脅進行干預，美元會走強。」他表示，考量到股債的表現，美元本周表現應該更好。

部分分析師則指出，持有美元的投資人越來越多，美元的反彈態勢恐會遭遇阻礙。ING 分析師 Francesco Pesole 說：「美元從強勁的美國經濟數據以及高利率優勢中獲取的利益比應有的還要小，可能是受到超買狀態所影響，但上行風險仍占主導地位。」

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 本周發表談話後，芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，Fed 在 12 月升息的可能性，已從鮑爾發言前的 39% 降至 24%，11 月已幾乎篤定不會升息，但市場預估最快要到明年 6 月才會開始降息。

觀察其他主要貨幣，歐元小漲 0.12% 至 1.0593 美元，英鎊升 0.15% 至 1.2160 美元。

投資人持續關注以色列和哈瑪斯戰事是否出現任何升級的跡象。

瑞士法郎兌美元稍早觸及近六周高點，隨後回軟，微貶 0.04% 至 0.8913 瑞郎兌 1 美元。在地緣政治緊張局勢加劇的情況下，瑞郎一直是受歡迎的避險貨幣。

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