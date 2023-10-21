2010年歐債危機以來首見 希臘重獲標普投資級債信評等

希臘主權債信評等周五 (20 日) 獲標普全球 (S&P Global Ratings) 提高到投資級，是歐債危機爆發 10 多年來，首次有三大信評機構給予希臘非垃圾級評等。

標普全球對希臘信評如今為「BBB-」，附帶「穩定」展望。在標普之前，日本 Rating and Investement Information、德國 Scope Ratings 和加拿大 DBRS Morningstar，都已宣布希臘脫離垃圾級投資評等，但標普是三大信評機構有此舉措的第一家。

舉著改革大旗的希臘總理米佐塔基斯 (Kyriakos Mitsotakis) 在 6 月下旬以絕對多數贏得全國選舉，他矢言維持親商政策，同時強調，不會因今夏森林火災的額外支出就破壞預算紀律，展現決心。

他還承諾，要在 2027 年以前把債務占國內生產毛額 (GDP) 的比重降到 140% 以下，遠低於 2020 年的 206%。

標普在周五的聲明中說：「重大的預算整合，已經讓希臘的財政軌道走上穩定改善的道路。在經濟快速復甦的支撐下，雖然社會津貼逐漸增加，希臘政府的財政經常有優異的表現。」

希臘政府預估，今年 GDP 成長率將為 2.3%，明年加速至 3%，遠勝歐洲大多數國家。旅遊業仍將是成長主力，有望再度創下年度紀錄。

雖然標普把希臘信評調升到投資級是意料中的事，但若另外兩大機構惠譽 (Fitch) 或穆迪 (Moody’s) 之一跟進，有望激勵希臘債券進一步上漲。原因是，如果三大信評機構中至少兩家給予 BBB - 或同等評級，將吸引投資級債券指數納入希臘主權債。

希臘是歐元區今年來債券表現最好的國家，在全球債市深陷多年罕見的不景氣時，仍交出上漲的績效。

另一個彰顯投資人信心的指標是，希臘 10 年期債券殖利率如今已比義大利同樣標的低約半個百分點。標普周五給予義大利 BBB 的債信評等，仍比希臘高一級。

希臘政府持續降低對國內銀行業的持股，這是希臘經濟回歸正常的最新跡象：希臘金融穩定基金 (Hellenic Financial Stability Fund) 出售 Eurobank Ergasias Services & Holdings 股權的交易已在 10 月初完成，11 月預定出售希臘國家銀行 (National Bank of Greece) 的 20% 股份。

標普說：「希臘已經開始出售對各家銀行體系的持股。考量到希臘銀行業 2023 年強勁的股價表現，加上希臘系統性資產品質有大幅、明顯的好轉，因此我們認定，2025 年以前出售剩餘持股的計畫是可靠的。」

穆迪最近把希臘信評提高兩級，但仍比投資級低一階。惠譽則是三大機構中最後一家公布評比者，結果預定 12 月 1 日宣布。