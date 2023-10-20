亞特蘭大Fed行長：最快2024年底才會降息

亞特蘭大 Fed 行長博斯蒂克 (Raphael Bostic) 周五 (20 日) 表示，他預計要到 2024 年才會降息。

雖然他提到通膨方面的進展和經濟放緩，但這位央行官員表示，在聯準會達成 2% 的通膨目標之前，仍有許多工作要做。

在被問及第一次降息可能到來的時機時，博斯蒂克回答道：「我會說是在 2024 年底。」

自 2022 年 3 月以來，聯準會已調高關鍵借款利率 11 次，總計 5.25 個百分點。即使博斯蒂克認為政策制訂者不會很快放鬆政策，但他一直明確堅稱利率已達到「足夠限制」的水平，無需再提高。

不過，他警告，重回可接受通膨水平的道路可能十分漫長。「經濟仍有很大動力。我的觀點是，通膨將會下降，但不會像懸崖一樣跌落。」

他說，「這將是一個需要時間的進展。因此，我們必須謹慎，必須耐心，但我們必須堅決。」

博斯蒂克今年不是制訂利率的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票成員，但將在 2024 年獲得投票權。

他表示，預計「最快也不會在明年年中前降息」，「我一直努力讓人們關注通膨率，目前通膨率仍為 3.7%；而我們的目標是 2%。」「我們必須更接近 2%，然後才能考慮進行任何形式的放鬆。」

聯準會可能考慮放鬆利率的原因之一是經濟成長減速或衰退。雖然博斯蒂克預計未來不會出現經濟衰退，但他的確認為情況正在改變。 他說，商界人士一直反應正在為經濟放緩做好準備。

他說，「我們不會看到經濟衰退，這不在我的預期之內。」「我們會看到的是經濟放緩，通膨率將降至 2%。」