日本9月核心通膨落至3%以下 為1年多來首次

日本 9 月核心通膨放緩至 3% 的門檻以下，為 1 年多來首次，但這一數字仍高於央行目標，使政策制定者將逐步取消超寬鬆貨幣政策的預期依然存在。

政府周五 (20 日) 公布數據顯示，9 月核心 CPI(不包括波動較大的生鮮食品成本) 年增 2.8%，略高於市場預期的 2.7% 漲幅，但已較 8 月的 3.1% 有所回落。

日本央行 10 月 31 日將召開為期兩天的政策會議，核心通膨將是重要的參考經濟數據，本次會議也將發布新的季度成長和物價預測。

凱投宏觀 (Capital Economics) 亞太區主管 Marcel Thieliant 表示，「9 月份通膨有所減弱，我們認為，到明年底通膨會略低於日本央行 2% 的目標。 」

數據顯示，公用事業費用下降，這反映了此前油價下跌的滯後效應，也幫助了通膨自 2022 年 8 月以來，首次降至 3% 以下。

食品和生活必需品價格持續上漲，但漲幅較 8 月份放緩，顯示成本推動壓力有所緩解。

剔除新鮮食品和燃料成本後的指數，作為更好地衡量趨勢通膨的指標，更受日本央行密切關注，這項 core-core 指數 9 月年增 4.2%，較 8 月 4.3% 的增幅有所放緩。

第一生命綜合研究所首席經濟學家 Shinke Yoshiki 表示，雖然未來幾個月通膨可能會放緩，但石油成本再次飆升和日元持續貶值，可能促使企業再次提高價格。

他表示，通膨下降的預期速度存在很大的不確定性。他補充說，核心通膨率可能要到 2024 年下半年，才會降至 2% 以下。