鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(2330-TW)EPS預估上修至30.61元，預估目標價為670元

根據FactSet最新調查，共34位分析師，對台積電(2330-TW)做出2023年EPS預估：中位數由30.61元上修至30.61元，其中最高估值35元，最低估值28.45元，預估目標價為670元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|35
|40.35
|51.61
|最低值
|28.45
|32.15
|39.66
|平均值
|30.79
|36.91
|45.91
|中位數
|30.61
|36.86
|45.96
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2,205,339,090
|2,741,600,000
|3,523,136,680
|最低值
|2,041,100,000
|2,376,382,000
|2,645,808,000
|平均值
|2,140,943,440
|2,590,126,460
|3,095,056,250
|中位數
|2,150,025,700
|2,596,609,500
|3,062,572,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|39.2
|23.01
|19.97
|13.32
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,263,891,292
|1,587,415,037
|1,339,254,811
|1,069,985,448
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2330/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。