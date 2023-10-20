〈台股盤後〉台積電及IC設計族群撐盤 留百點下影線跌12點

台北股市今 (20) 日開低震盪走高，盤中資金對 AI 概念股狂熱不減，技嘉 (2376-TW)、緯創 (3231-TW) 收黑，由權值股台積電 (2330-TW) 及 IC 設計族群力撐，終場大盤下跌 12.01 點或 0.07%，收在 16440.72 點，成交值 2772.29 億元，目前市場隱憂在量能遲遲無法放大。

集中市場今天收周線，周線下跌 341.85 點或 2.04%。

大盤今日以 IC 設計族群表現較佳，但考量以巴衝突等地緣政治風險下，市場資金趨於保守，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，目前台股最大問題在於市場量能不足，反彈缺乏量能進一步支撐，今天大盤留長長下影線主要是市場賣壓減輕。

權值股台積電走勢強勁，終場以 556 元的盤中最高點作收，較昨日上漲 10 元或 1.83%，成交量放大爲 4.58 萬張。大立光 (3008-TW) 收跌 10 元或 0.49%，收 2030 元，成交量 445 張。

IC 設計族群則以揚智 (3041-TW) 表現最爲強勢，並以漲停價 24.55 元作收。

AI 伺服器概念除英業達 (2356-TW)、緯穎 (6669-TW) 及光寶科 (2301-TW) 收紅之外，廣達 (2382-TW) 技嘉及緯創收黑，AI 族群賣壓並波及 PCB 供應鏈的金像電 (2368-TW)以下跌 5 元作收。

PCB 族群定穎 (3715-TW)、健鼎 (3044-TW) 及敬鵬 (2355-TW) 股價也現疲態，同步收黑，定穎收跌 3.77%。

ABF 類股欣興 (3037-TW) 收盤上漲 1 元，收盤報 161 元，南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 收黑。

航運股的華航 (2610-TW) 及長榮航 (2618-TW) 都下跌作收。