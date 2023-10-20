〈房產〉書香宅比一比 桃園總圖周邊交易最熱 台南總圖房價三年漲25%

圖書館豐富的文化資源，帶來市場話題，房仲業者根據實價登錄資料，盤點六都市立圖書總館周邊 1 公里內近三年之房市交易情形。其中桃園市立圖書館總館，不僅交易也最熱絡，房價漲幅也遠超行政區漲幅；而台南市立圖書館新總館周邊房價漲幅 25.3%，居六都總圖之冠。

同時，六都中總圖與行政區房價比較，除了板橋區的新北市立圖書總館外，其餘五都圖書總館周邊平均單價均比行政區來得高，顯見圖書館所帶來的文化資源、公園綠地、寧靜環境等居住優勢，吸引許多民眾，使得房價有所支撐。其中桃園市立圖書總館周邊買氣最猛，今年交易量已超過 500 件，帶動房價迅速成長，近三年漲幅高達 17.2%，高出桃園區平均漲幅 8.5 個百分點。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，桃園總圖坐落於桃園藝文特區，充滿人文與藝術氣息，周邊商家林立，學區環繞，擁有豐富的生活機能，未來還有京站、影城陸續進駐；交通方面，大多是以開車或公車為主，不過將來桃園捷運綠線完工通車後，就能大幅增添來往桃園機場及桃園車站的便利性，促進周邊房市及經濟更加活絡。目前單價約為 29.8 萬元，比起雙北相對便宜，且具備增值潛力，吸引許多民眾於此置產。

台南市立圖書館新總館周邊房價三年上漲 25.3%，六都總圖中漲幅最大！陳金萍說，台南新總圖位於永康區大橋重劃區內，是新興住宅區，緊鄰台南市中心，公園綠地多，又有大橋國小、大橋國中等明星學區，距離奇美醫院不遠，醫療資源佳，整體生活機能相當完善，加上鄰近南科園區，吸引不少科技新貴進駐，也帶動周邊房價上漲。不僅單價從 2 字頭躍上 3 字頭，甚至還超越了桃園、高雄總圖周邊的房價。

陳金萍指出，圖書總館是城市人文及經濟發展的重要指標之一，有豐富的文化、圖書資源，且圖書館鄰近區域大多都有公園綠地，周遭生活環境的氛圍也相對安靜，居住品質佳，自然擁有獨特的居住魅力，讓許多民眾紛紛選擇進場購屋，為該地區的房市帶來加分效果。