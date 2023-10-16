〈房產〉政府打房這數據很有感 台北市買氣創6年新低

六都今年前三季買氣全面走弱，依據六都買賣移轉棟數及家戶數統計象徵區域買氣的家戶購屋比，六都 2023 年前三季皆低於去年同期，買氣一向暢旺的桃園市減少 0.5 個百分點，縮幅最大，而台北市創下 6 年來家戶購屋比新低，今年前三季平均每 100 戶不到 2 戶買房。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，政府打炒房但房價未跌，打到量沒打到價，買方等不到低價，且經濟面偏弱、市場信心不足，造成買氣弱化，房價最高的台北市情況最為顯著。

今年前三季六都家戶購屋比最高者依然是桃園市 3.3%，平均每 100 戶中有 3.3 戶買房，但桃園市也是今年家戶購屋比減少最多的區域，台中市以 3.2% 位居第二，人口最多的新北市從去年就已跌破 3%，今年前三季家戶購屋比僅 2.5%，南二都今年家戶購屋比同樣是 2.3%，六都最低為台北市 1.8%，臺北市不僅買氣最弱，今年前三季價戶購屋比創 6 年來新低，上一次台北市買氣低谷是房地合一稅初登場的 2016 年，當年台北市前三季家戶購屋比僅 1.6%。

郎美囡分析，桃園市這幾年坐擁航空城及軌道建設話題，多個工業區、園區持續有企業進駐，就業機會增加讓人口持續增加，人口紅利下住宅市場交易熱絡，但仍敵不過政府一波波強力打房，尤其央行升息壓縮買方購買力，買方難免偏向觀望，因此交易量下跌，從統計數據來看，六都無一倖免，台中及南二都今年都缺乏有力的市場話題，高雄縱然有台積電 (2330-TW) 設廠議題，經過一番波折後買方也不敢盡信這些利多訊息，而雙北房價漲幅雖不如中南部，但價格高水位讓小資族卻步，台北市價格排擠的效果最強，買氣下滑最明顯。

住商不動產企劃研究室執行經理徐佳馨表示，房價上漲及平均房貸利率攀升，減弱了買方消費力，若價格沒有讓利空間，買方購屋意願自然低，今年各區域成交量普遍下修，儘管今年新青安貸 8 月啟動後，市場交易回溫，然而上半年成交慘淡，年底又逢總統選戰，全年度數據不容樂觀。