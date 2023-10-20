Fed投票委員：美債殖利率攀升 給予Fed更多時間決定下一步行動

今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有投票權的達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 表示，近期的經濟數據和借貸成本上升，給予央行更多時間，來決定貨幣政策的下一步該採取何種行動。

蘿根周四 (19 日) 在紐約大學貨幣市場專家論壇上提到近來金融環境收緊的狀況。他說：「在必須決定是否再度升息，或是保持利率穩定之前，我們還有一些時間。」

蘿根坦承 Fed 在壓制通膨方面已取得進展，但通膨是否正在回到 2% 目標的路上，目前還不確定，需要就業市場進一步降溫，才能幫助 Fed 實現通膨目標。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周四稍早表示，若經濟不降溫，可能需要進一步升息，但若美國公債殖利率繼續攀升，意味著 Fed 再次升息的必要性將下滑。

她說，近期殖利率上升已發揮額外緊縮的效果，這讓官員們有一些時間可以研究即將發布的經濟數據，觀察金融狀況如何發展。蘿根今年輪值 FOMC 投票委員。

Fed 下一次政策會議將在 10 月 31 日至 11 月 1 日舉行，期貨定價顯示，市場幾乎篤定央行將把利率維持 5.25%-5.50% 不變。

美國通膨壓力減緩，近來幫助緩解 Fed 進一步升息的壓力，雖然決策官員們在 9 月政策會議上預估，年底前有可能再次升息，但後續有多位官員表示利率或已觸頂，甚至坦言除非通膨壓力再起，否則沒必要進一步調升利率。

蘿根表示：「重點在於維持物價穩定，以及需要採取哪些進一步措施，才能達成我們的任務。」在被問到有關 Fed 何時可能開始降息時，蘿根稱目前沒有考慮這個部分。