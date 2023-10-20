〈以巴衝突〉習近平首度表態 促停火止戰 挺巴民眾闖美國國會大廈

以巴衝突持續，雙方死亡人數已經超過 5,200 人，中國國家主席習近平周四首度闡明立場，呼籲雙方儘快停火止戰，挺巴勒斯坦民眾也闖進美國國會大廈，力促以色列停止攻擊加薩。

巴勒斯坦衛生部在周四（19 日）表示，本輪以巴衝突已造成巴方 3,859 人死亡，其中加薩地帶 3,785 人死亡，超過 12,000 人受傷。

據《耶路撒冷郵報》援引以色列衛生部的數據，截至當地時間周三下午，以色列已有超過 1,400 名以色列人和外國人死亡。這場衝突共計已導致雙方逾 5,200 人死亡。

習近平周四在人民大會堂會見埃及總理 Mostafa Madbouly 時，首度就以巴衝突提出中方立場。他強調，當務之急是儘快停火止戰，避免衝突擴大，甚至失控，引發嚴重人道主義危機。

他說，解決以巴衝突循環往復的根本出路，是落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國，實現以巴雙方和平共處。

中方讚賞埃及為推動局勢降溫發揮的重要作用，支持埃及開闢人道主義走廊的努力，願與埃及和阿拉伯國家加強協調，推動早日全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題。

此外，挺巴勒斯坦民眾周三闖入美國國會大夏，高舉「停火」標語，呼籲美國和以色列停止攻擊加薩和巴勒斯坦地區。

美國國會警方表示，大約 300 人被國會警察逮捕，大多數人是因為在國會大廈內部示威而被捕。

支持此次示威的團體之一，是美國本土反對以色列「霸權」的知名猶太團體：猶太和平之聲（Jewish Voice for Peace），他們雖然是猶太人組成，卻不希望美國放任以色列無止盡擴張，或迫害巴勒斯坦民眾。