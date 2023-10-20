美銀：以史為鑒 高殖利率和強勢美元可能持續更長時間

美國銀行 (Bank of America) 在周四 (19 日) 的一份報告中指出，從歷史經驗來看，近期美公債殖利率飆漲和美元的走強，可能將持續更長時間。

報告中指出，最近的財政和貨幣政策都與 1980 年代類似。具體來說，聯準會在疫情期間實行的大規模刺激政策後，為降低通膨拉升利率的情況，與 40 年前一致。

報告說道，在 1980 年代初期雷根經濟學帶來的寬鬆政策後，時任聯準會主席的保羅沃克隨後收緊貨幣政策以對抗通膨，導致公債殖利率和美元飆高。美銀並不認為利率和匯率將回到 1980 年代的水準，但如今的情況可能與當時類似。

此外，近幾十年來幫助抑制殖利率的全球化雖然並未反轉，但是似乎正在減弱，甚至可能完全逆轉，殖利率面臨進一步走升的風險。由於高殖利率通常與強勢美元呈現正相關，因此美元可能也仍將保持在歷史高點。只有在聯準會放棄對抗通膨，或通膨目標利率發生變化，殖利率與美元的正相關性才可能被打破。

另一方面，美國例外論 (exceptionalism) 也將對美元有利，因為大量外資流入美國債券和股票市場，幫助美元指數自年初以來上漲了 2.2%。

美銀認為，接下來前景進一步預測，將在很大程度上取決於美國經濟狀況。該行繼續預測經濟將不著陸，這將支撐高漲的殖利率和強勢美元。而同樣的情況也將出現在經濟衰退，和僵固性通膨的情景下。

但是，如果發生軟著陸，或是經濟衰退時陷入通貨緊縮，則美元和殖利率將會下跌，只是時間不同。