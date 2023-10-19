Fed主席鮑爾演講前夕 10年期美債殖利率再創多年新高

美國公債殖利率周四 (19 日) 上漲。投資人等待聯準會主席鮑爾的講話，10 年期國債創下多年新高。

美東時間上午 6:02，10 年期公債殖利率上漲 5.8 個基點至 4.96%；盤中稍早時一度上漲至 4.971%，在周三 (18 日) 首次突破 4.9% 關卡後，交易價格達到 2007 年以來的最高水平。2 年期公債殖利率上漲 2.6 個基點至 5.244%，徘徊在 2006 年的水準。

殖利率和價格呈反比；1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人在評估利率和經濟前景時，特別關注聯準會主席鮑爾的演講。

預計鮑爾的言論將與其他聯準會官員相同，他們表示利率可能會比先前預期的更長時間保持在高點。投資人也希望獲得有關是否會再次升息的線索，這個問題最近幾周出現不確定性。

同時，多位 Fed 官員表示，可能不需要進一步升息，將利率維持在當前水準就足以實現聯準會緩解通膨和冷卻經濟的目標。部分政策制訂者認為，美國公債殖利率飆升導致的金融狀況趨緊是促成因素。

聯準會理事沃勒周表示，Fed 可以在做出利率決定之前「等待、觀察和等待經濟如何發展」。並補充說，他正在考慮各種數據點，以評估聯準會至今的貨幣政策舉措是否產生預期的影響。

最近一些經濟數據引發投資人對利率可能進一步走高的擔憂。

周四將公布一批最新經濟數據，包括每周首次申請失業救濟金人數和 9 月成屋銷售數據。