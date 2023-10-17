投資人評估經濟現況及升息前景 10年期美債殖利率走升

美國國債殖利率周二 (17 日) 上漲。投資人在考慮利率前景的同時考慮經濟狀況，並等待新的經濟數據。

美東時間上午 6 點，10 年期公債殖利率上漲 4.4 個基點到 4.754%。2 年期公債殖利率上漲 1.3 個基點至 5.111%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人在評估經濟前景的同時，考慮聯準會是否會進一步升息。

雖然聯準會在上次會議上表示預計今年將進一步升息，但幾位政策制訂者之後表示，他們認為利率不需要進一步提高。有些人將近期公債殖利率高點作為原因，聲稱其導致金融狀況收緊，進而有助於緩解經濟壓力。

費城 Fed 行長哈克上周表示，經濟數據顯示沒有必要進一步升息，將利率保持在當前水平將使影響充分顯現。

其他聯準會官員本周將陸續發表講話，其中包括 Fed 主席鮑爾。聯準會的下一次利率決定預計將於 11 月 1 日做出；根據 CME FedWatch 工具，市場預計屆時利率保持不變的可能性約為 90%。

數據方面，周二將公布 9 月零售銷售和工業生產數據，以及最新的房產市場指數。

其他方面，在拜登總統周三 (18 日) 訪問以色列之前，投資人繼續關注以色列與哈馬斯的戰爭，並關注包括主要銀行在內的企業財報。